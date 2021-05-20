Лавров прокомментировал переговоры с Блинкеном

Глава российского МИД Сергей Лавров завершил переговоры с госсекретарем США Энтони Блинкеном, после чего вышел к российским журналистам.

По словам Лаврова, встреча продолжалась дольше, чем было запланировано (почти час и сорок минут), и показалась главе МИД конструктивной.

Сергей Лавров отметил, что почувствал заинтересованность Блинкена и его команды в том, чтобы преодолеть накопившиеся проблемы в двусторонних отношениях и восстановить диалог по стратегической стабильности.

При этом глава МИД России не стал комментировать вопрос о том, была ли достигнута определенность в вопросе о проведении российско-американского саммита.