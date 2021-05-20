Лавров пошутил после вопроса о возможной встрече президентов РФ и США

На пресс-конференции после встречи с госсекретарем США Энтони Блинкеном министр иностранных дел России Сергей Лавров ответил на вопросы журналистов.

"Мы же не таможня, чтобы давать добро", - сказал глава внешнеполитического ведомства, когда один из представителей СМИ спросил, дала ли Москва добро на встречу президентов США и РФ.

Присутствующие на брифинге журналисты также хотели узнать, состоится ли в ближайшее время саммит с участием двух держав. "Доброй ночи", - с улыбкой сказал Лавров, закончив таким образом пресс-подход.

Напомним, это был первый очный контакт глав внешнеполитических ведомств России и США. Лавров и Блинкен встретились в столице Исландии и проговорили почти два часа.