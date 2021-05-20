Новости

Байден пополнил экспозицию музея восковых фигур в Париже 04:04
ХАМАС нанес ракетные удары по двум авиабазам в Израиле 03:54
Орбиту МКС скорректируют перед стыковкой с кораблем "Союз МС-19" 03:20
Лавров пошутил после вопроса о возможной встрече президентов РФ и США 02:55
Полицию Колумбии ждет реформа из-за обвинений в массовых правонарушениях 02:29
Грузия откроет сухопутные границы в начале лета 02:25
Эрдоган намерен озвучить послание для всего мира 01:30
Умер прославленный биатлонист и тренер Александр Привалов 00:55
"Монако" с Головиным проиграл ПСЖ в финале Кубка Франции 00:30
"Ювентус" завоевал Кубок Италии, обыграв "Аталанту" 00:10
Зампред Банка России рассказал о дизайне новых банкнот 00:01
Истребитель Су-27 сопроводил бомбардировщик США над Балтийским морем 19.05.2021
В Петербурге один человек пострадал из-за обрушившегося на город ветра 19.05.2021
Цены на металл продержатся еще минимум полгода 19.05.2021
Китай отменил запуск космического корабля "Тяньчжоу-2" 19.05.2021
Вышел трейлер новой серии ситкома "Друзья" 19.05.2021
Экс-замминистра ЖКХ Башкирии лишился имущества на 113 млн рублей 19.05.2021
Лавров прибыл в Рейкьявик, где встретится с Блинкеном 19.05.2021
Более 850 тысяч российских военнослужащих прошли вакцинацию от COVID-19 19.05.2021
СМИ: Госдеп отказался вводить санкции против "Северного потока-2" 19.05.2021
Грызлов: Киев реализует политику радикальных украинских националистов 19.05.2021
Умерла актриса Галина Новожилова 19.05.2021
На Урале грузовик протаранил девять легковушек 19.05.2021
Более 20 стран ослабили ограничения для вакцинированных авиапассажиров 19.05.2021
Подозреваемый в тройном убийстве у вокзала в Екатеринбурге умер в больнице 19.05.2021
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Премьеры недели с 17 по 23 мая по ТВ и в Сети
Премьеры недели с 17 по 23 мая по ТВ и в Сети
Что происходит с музеем-усадьбой "Ясная Поляна" в год его 100-летия
Что происходит с музеем-усадьбой "Ясная Поляна" в год его 100-летия
Опрос "РГ": Много ли у вас в школе контрольных работ?
Опрос "РГ": Много ли у вас в школе контрольных работ?
20.05.2021 02:55
Рубрика: В мире

Лавров пошутил после вопроса о возможной встрече президентов РФ и США

Фото: Пресс-служба МИД РФ Фото: Пресс-служба МИД РФ
Фото: Пресс-служба МИД РФ

На пресс-конференции после встречи с госсекретарем США Энтони Блинкеном министр иностранных дел России Сергей Лавров ответил на вопросы журналистов.

Фото: Пресс-служба МИД РФ / РИА Новости
Лавров: Россия готова "разгрести завалы" в отношениях с США

"Мы же не таможня, чтобы давать добро", - сказал глава внешнеполитического ведомства, когда один из представителей СМИ спросил, дала ли Москва добро на встречу президентов США и РФ.

Присутствующие на брифинге журналисты также хотели узнать, состоится ли в ближайшее время саммит с участием двух держав. "Доброй ночи", - с улыбкой сказал Лавров, закончив таким образом пресс-подход.

Напомним, это был первый очный контакт глав внешнеполитических ведомств России и США. Лавров и Блинкен встретились в столице Исландии и проговорили почти два часа.

В мире Европа Исландия Власть Работа власти Внешняя политика В мире США Правительство МИД Россия и США

Главное сегодня

Эрдоган намерен озвучить послание для всего мира
СМИ: Госдеп отказался вводить санкции против "Северного потока-2"
Песков: Вопрос об обязательной вакцинации от коронавируса не прорабатывается
В Госдуму внесены поправки о бесплатном подключении населения к газу
В России с 1 сентября увеличат размер больничных по уходу за детьми
США разрушают Украину в попытках противопоставить ее России
Отставные полицейские Франции опубликовали письмо Макрону