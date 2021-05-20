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20.05.2021 18:28
Рубрика: Власть

Лавров расписался в книге почетных гостей премьер-министра Исландии

Текст: Екатерина Забродина (Рейкьявик)
Фото: Анастасия Бобылева/ТАСС Фото: Анастасия Бобылева/ТАСС
Фото: Анастасия Бобылева/ТАСС

Глава российского МИД Сергей Лавров, который сегодня принял участие в министерской сессии Арктического совета, встретился с премьер-министром Исландии Катрин Якобсдоуттир.

Фото: Пресс-служба МИД РФ/ РИА Новости
Сергей Лавров и Энтони Блинкен впервые встретились "на полях" Арктического совета

Сердечно приветствуя российского министра в протокольной части встречи, которая вовсе не выглядела протокольно, госпожа Якобсдоуттир уточнила, сколько он уже гостит в Рейкьявике.

- Я прилетел вчера. Это Блинкен прилетел раньше меня, - улыбнулся глава МИД РФ.

Он подтвердил, что уже не первый раз посещает эту страну. Сергей Лавров бывал здесь в 2004 и в 2010 годах.

- Вы, наверное, заметили, сколько всего у нас тут изменилось, - с радостью воскликнула премьер.

- Да, вулканы стали активнее, - подтвердил Лавров.

Глава российского МИД оставил запись в почетной книге премьер-министра республики. "С наилучшими пожеланиями Исландии и ее народу", - написал Лавров.

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