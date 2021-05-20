Маргарита Вагайцева, кандидат психологических наук, клинический психолог НМИЦ онкологии им. Н.Н. Петрова, директор Ассоциации онкопсихологов Северо-Запада РФ:

Диагноз "рак" часто выбивает людей из колеи. И не важно, сам ли человек болен или же недуг настиг кого-то из его родных и близких: будь то ребенок, супруг, отец или мать, брат или сестра. Справиться с этим известием не всем бывает просто. В таких случаях и нужна помощь онкопсихолога.

Онкологическими заболеваниями страдают все: от мала до велика. Но когда заболевает ребенок, особенно маленький, то помощь требуется, скорее, не ему, а его родителям. Потому что ребенок сам не понимает, что с ним происходит. А вот родители переживают огромный стресс. Они целиком и полностью вовлечены в данную ситуацию. Поэтому и работать психологу нужно со всей семейной системой разом, а не с отдельными ее членами.

Что касается взрослых пациентов, страдающих раком, то нельзя сказать, что им всем поголовно нужна психологическая помощь. Сейчас, кстати, узнав о страшном диагнозе, люди стали чаще обращаться к психологам, чем даже 5-6 лет назад. Но в массовое явление это все же не превратилось.

В нашей стране к психологии вообще относятся с некоторым предубеждением, потому что путают с психиатрией. А это разные вещи. Психолог не ставит диагнозов и не лечит заболевания, а лишь помогает справиться с эмоциональными проблемами и переживаниями.

Кроме того, взрослые люди и сами зачастую неплохо владеют разными бессознательными методами саморегуляции и рано или поздно адаптируются к болезни. Как показывают исследования и наблюдения, только сорока процентам онкобольных не помешала бы консультация психолога. Но и из них до нас доходят единицы. Нередко бывает, что людей останавливает предыдущий неудачный опыт обращения к психологам.

Тех, кому в обязательном порядке нужна психологическая помощь, видно сразу. Чрезмерное эмоциональное напряжение, тревога, беспокойство, подавленность - все это не скрыть ни под какой маской. Врачей мы тоже обучаем различать эти маркеры и таким пациентам рекомендовать общение с психологом.

Но для многих, конечно, все еще упирается в финансы. Консультация психолога стоит денег. А специалисты, работающие бесплатно, есть далеко не везде.

Онкобольным часто внушают мысль, что для исцеления важно поверить в себя и в возможности своего организма, мол, о чем ты будешь думать, то и сбудется. Таким образом доброжелатели просто растягивают вилку эмоционального напряжения. Человек не понимает, как ему поверить в излечение, если тело дало такой фундаментальный сбой? Как ему быть в хорошем, позитивном настроении, если ситуация радоваться не позволяет? Не стоит игнорировать свое заболевание и думать, что одни лишь "правильные" мысли помогут от него избавиться. Это ложный путь. Действия должны быть адекватны ситуации. Не все, кстати, способны это понять. Вот тут как раз и нужен психолог. Его основная задача - помочь человеку адаптироваться к сложившейся действительности, чтобы он научился жить в новых для него условиях.