Минздрав Индии призвал объявить в стране эпидемию "черной плесени"

Минздрав Индии 20 мая призвал объявить по всей стране эпидемию мукоромикоза (черная плесень, черный грибок). Об этом сообщает издание The Times of India.

Опасность заболевания в том, что оно поражает людей с ослабленным иммунитетом, например после перенесенного коронавируса.

Эпидемию заболевания уже объявили у себя отдельные штаты Индии, в их числе Раджастан и Телангана. Случаи заболевания выявлены практически по всей стране.

Мукормикоз вызывается плесневыми грибами семейства Мукоровые, споры которых проникают в организм человека через носоглотку или через травмы кожи. Они поражают слизистые оболочки носа, глаз, легкие, иногда мозга. В первую очередь это заболевание поражает людей, имеющих проблемы со здоровьем и ослабленный иммунитет. Уровень смертности от мукоромикоза составляет от 30 до 85 процентов.

Лечение мукоромикоза осложняется тем, что зачастую требует хирургического вмешательства, например удаления больного глаза. При этом, отмечает Минздрав Индии, в данном случае необходим междисциплинарный подход, когда заключение о целесообразности того или иного способа лечения должны выносить хирурги разных специализаций, ЛОР-врачи и представители других медицинских специальностей.

Тем временем сообщается, что в Индии обнаружена новая инфекция "белый грибок", которая поражает не только носоглотку, легкие и глаза, но весь организм. В настоящий момент в штате Бихар зафиксированы четыре случая заболевания "белым грибком". Ситуация осложняется тем, что про него очень мало информации. Неизвестно, насколько велика смертность, от каких факторов зависит заболеваемость.