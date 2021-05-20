Вакцина "Спутник Лайт" может поступить в гражданский оборот через три недели. Об этом заявил глава Минздрава Михаил Мурашко.
"Спутник Лайт" была разработана в НИЦ имени Гамалеи на основе вакцины "Спутник V", зарегистрированной в августе прошлого года. Новый препарат требует однократного введения.
В понедельник ФАС согласовала предельную отпускную цену на новую вакцину, она составит 342,36 рубля.
"Спутник Лайт" стал уже четвертой вакциной от коронавируса, зарегистрированной в России. Первые три - "Спутник V" (разработчик - Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи при поддержке РФПИ), "ЭпиВакКорона" (новосибирский центр "Вектор") и "КовиВак" (Федеральный научный центр исследований и разработки иммунобиологических препаратов имени Чумакова).