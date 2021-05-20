На HeliRussia-2021 представили новый рулевой привод для автопилота

На XIV Международной выставке вертолетной индустрии HeliRussia-2021 впервые представлен новый рулевой привод для автопилота. Новинку презентовал концерн Радиоэлектронных технологий (КРЭТ) госкорпорации "Ростех". Это цифровой электромеханический рулевой привод для автопилота АП-МВЛ. Устройство приводит в действие аэродинамические органы управления самолета: рули высоты, направления и элероны. Разработка позволит заменить устаревший зарубежный аналог, который используется сегодня.

Электромеханический рулевой привод ИМ-410 предназначен для перемещения проводки управления самолета по управляющим сигналам автопилота. Устройство преобразует электрический сигнал от автопилота в механическое перемещение аэродинамических рулей. Привод используется для отклонения руля высоты, руля направления, элеронов или в качестве привода триммера аэродинамических рулей.

"Наше бортовое оборудование играет очень важную роль, обеспечивая корректную работу механизмов управления. Во всех разработках колоссальное внимание уделяется обеспечению высокой надежности оборудования. Например, в новом рулевом приводе для обеспечения отказобезопасности системы автоматического управления исполнительный механизм оснащен дублированным встроенным цифровым контроллером и защитой от заклинивания выходного звена, - отметил гендиректор АО "КРЭТ" Николай Колесов.

В настоящее время в концерне проводятся стендовые испытания опытного образца нового привода. В совокупности с другой разработкой концерна, дублированным вычислителем управления полетом ВУП-МС, привод формирует полноценную систему автопилота АП-МВЛ, обеспечивающую автоматический полет самолета после взлёта и до захода на посадку.