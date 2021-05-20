Обновленный Eclipse Cross. Тест стильного, но дорогого Mitsubishi

Компания Mitsubishi привезла в Россию рестайлинговый Eclipse Cross. Компактный кроссовер получил другой дизайн, обновленный интерьер и двухлитровый атмосферник. Но хватит ли всего этого, чтобы остаться на нашем очень непростом рынке?

Как снаружи

Дебют обновленного Eclipse Cross состоялся в конце прошлого года. Японцы обещали, что обновленный автомобиль буквально перевернет главу в истории дизайна марки и покажет, какими будут другие модели марки. Но революции не произошло - все изменения оказались лишь точечными.

Появилась новая узкая оптика, блоки-фар в стиле глаза паука, сменилась форма бампера, решетка радиатора лишилась хрома - она теперь соответствует новой фирменной концепции дизайна Mitsubishi Dynamic Shield. Окантовка нижнего воздухозаборника серебристая с черными вставками или черная глянцевая в сочетании с цветом кузова. Дверь полностью закрывает порог, что помогает защититься от грязи, а задние двери открываются на большой угол.

Фото: Пресс-служба Mitsubishi.

В профиль автомобиль практически не изменился, а вот сзади стекло перестало быть двухсекционным. Раньше оно было поделено на две части спойлером с интегрированным в него стоп-сигналом. Покупатели Eclipse Cross жаловались на плохую обзорность, теперь с этим покончено.

Вообще же, оценивая дизайн кроссовера, можно сделать вывод, что японской компании с минимальными затратами удалось освежить кроссовер (модель дебютировала в 2017 году). Ну и самое главное - Eclipse Cross по-прежнему очень стильный SUV, которых на нашем рынке практически нет.

Как внутри

Фото: Пресс-служба Mitsubishi.

Конечно, рестайлинг не обошел стороной и интерьер. Новая медиасистема с восьмидюймовым сенсорным дисплеем теперь расположена гораздо ближе к водителю и переднему пассажиру. А вот от тачпадана центральной консоли решили отказаться. Как и от проекционного дисплея на козырьке приборов, который многим пришелся не по душе.

Фото: Пресс-служба Mitsubishi.

Что касается быстродействия медиасистемы и ее графики, то все вроде бы неплохо, но в 2021 году, конечно, есть уже варианты и получше. И даже среди кроссоверов, которые стоят дешевле Eclipse Cross (вспомним, например, Chery Tiggo 7 Pro). По качеству материалов больших претензий нет. Другое дело, что некоторые решения сейчас смотрятся совсем уж архаичными. Например, кнопки обогрева сидений справа от селектора выбора передач, которые больше подходят для самолета, а не для современного кроссовера. Ну или заглушки на руле, хотя у нас на тесте были самые "нафаршированные" по опциям кроссоверы.

Фото: Пресс-служба Mitsubishi.

Ребята из Mitsubishi полностью переработали кресла первого ряда, увеличив длину подушки и переформатировав рельеф. И теперь у Eclipse Cross нет полностью кожаного салона - на его место пришла комбикожа. Летом пятая точка будет меньше потеть - большой плюс.

Фото: Пресс-служба Mitsubishi.

Панорамная двухсекционная крыша с люком, которая в конце продаж доресталинговой версии исчезла из списка опций, вернулась. Для меломанов есть возможность насладиться музыкой Mitsubishi Premium Sound System (восемь динамиков), пришедшей на смену Rockford Fosgate. Естественно, что это касается топовых версий, в более простых комплектациях у вас будет просто шесть динамиков.

Фото: Пресс-служба Mitsubishi.

Сзади у пассажиров увеличена длина подголовников и убрана продольная регулировка дивана. Печально, что вместо USB доступна только 12-вольтовая розетка. В век гаджетов это уже вряд ли можно назвать нормой. Багажник, который за свой скромный объем критиковали многие россияне, теперь на 21 л больше (до 331 л). Не сказать, что это кардинально изменило ситуацию, но хоть что-то. Запаска по-прежнему полноразмерная, в грузовом отделении есть ниши, куда можно распихать всякую мелочевку.

Как едет

Фото: Пресс-служба Mitsubishi.

Главное техническое изменение - появление атмосферного мотора 2,0 литра (150 л.с. и 198 Нм). Этот силовой агрегат ставится на ASX и Outlander, теперь очередь дошла и до Eclipse Cross. Впрочем, купить его можно только с переднеприводным автомобилем. Если же нужна версия 4x4, то выбора никакого нет - японцы предлагают уже знакомый 1,5-литровый турбо (150 л.с. и 250 Нм). Оба мотора идут в паре с вариатором Jatco восьмого поколения.

Двухлитрового двигателя хватает только для спокойной и размеренной езды по городу. На трассе при обгонах его прыти, конечно, недостаточно - каждый выезд на встречку приходится планировать заранее. Паспортные цифры разгона до сотни в районе 12 секунд вполне реальны. Как и заявленный расход бензина на уровне в 8 литров. Кстати, в Eclipse Cross в любой из моторов спокойно можно заливать "народный" АИ-92, что без сомнения порадует наших водителей.

Полуторалитровый движок ожидаемо быстрее не только исходя из данных от производителя, но и по факту. Моментальный старт, никакой турбоямы и подвисания вариатора. Ну и на трассе с таким мотором чувствуешь себя чуть увереннее. Так что если хочется ездить активно, про атмосферник нужно забыть.

Фото: Пресс-служба Mitsubishi.

Что касается подвески, то инженеры изменили жесткость пружин амортизаторов спереди и сзади, чтобы улучшить стабильность пятна контакта, а также увеличили жесткость заднего подрамника в целях снизить передаваемые на кузов вибрации. Нельзя сказать, что прямо кардинально поменялось поведение машины в российских условиях, но автомобиль очень неплохо стоит на дороге, отрабывая как мелкую рябь на асфальте, так и более крупные неровности. Впрочем, и к дорестайлинговой версии в этом плане никаких претензий не было.

Фото: Пресс-служба Mitsubishi.

Понятно, что Eclipse Cross совсем не внедорожник, но и на легком оффроуде он кое-что может. Во-первых, после обновления клиренс кроссовера прибавил 16 мм (теперь он составляет 199 мм). Во-вторых, в арсенале "японца" присутствует система полного привода S-AWC (у которой есть режимы Normal, Snow и Gravel). Организаторы теста любезно предоставили нам возможность проверить ее в деле. И если наш кроссовер без проблем с задачей справился, то экипаж коллег на переднеприводной машине увяз во влажном песке на берегу Волги, не помогло и отключение противобуксовочной системы. Пришлось всем выходить и выручать Eclipse Cross из плена.

Что в итоге

Фото: Пресс-служба Mitsubishi.

Ну и о самом печальном - о ценах. К старту продаж автомобиль подорожал. Если базовая переднеприводная версия с двухлитровым атмосферником на 150 сил и вариатором в феврале оценивалась компанией в 2 379 000 рублей, то с конца апреля такая версия стоит уже 2 413 000 рублей. За топовый вариант с 4х4, 150-сильным турбо и CVT вообще надо выложить 2 753 000 рублей. Да, понятно, что кроссовер к нам привозят, локального производства нет, отсюда и такие цены.

Но ведь в числе конкурентов у Eclipse Cross значится и Toyota С-HR, которая продается у нас от 2 099 000 рублей, а его самая "нафаршированная" комплектация обойдется в 2 452 500 рублей. И внутри, и внешне С-HR ничем не уступает Mitsubishi. А есть еще и более просторные кроссоверы, например, Volkswagen Tiguan, который, конечно, не так эффектно выглядит, но гораздо просторнее японского SUV. Вот и выходит, что Eclipse Cross придется тяжело на нашем рынке.

Если в прошлом году компании удалось продать 1252 автомобиля, а в 2019-м - 1625 экземпляров, то в этом даже с учетом рестайлинга вряд ли эти цифры существенно изменятся. К сожалению, Eclipse Cross как был нишевым кроссовером, так им и останется. Хотя сам по себе он оставил приятные впечатления.