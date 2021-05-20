"Очень страшно!": грузовик переправляется по узкому мосту

Пока любители острых ощущений придумывают все новые способы дорого и опасно пощекотать себе нервы - делают сальто на своих авто, крутят "пончики" на оживленных участках дорог и "кладут стрелку" спидометра - водители из отдаленных поселков на окраинах России ежедневно проходят такие квесты, что дух захватывает.

Причем совершенно бесплатные квесты - преодоление бездорожья зимой или по весенней распутице. И совсем собой при этом не гордятся, потому что для них это не развлечение и не способ самоутвердиться, а ежедневная дорога на работу и обратно.

Этот мост, если верить всезнающему интернету, перекинут через одну из многочисленных рек на границе Бурятии и Забайкальского края. Когда-то он был железнодорожным мостом и был востребован для подвоза стройматериалов на БАМ, но теперь, когда рядом проложили новый, пришел в запустение. Рельсы с него убрали, постелили старые шпалы и стал он автомобильной переправой для сильных духом шоферов. Другие не справятся.

Дело вроде нетрудное: держи себе руль прямо, метров 500-600 на глазок. Но ведь страшно-то как! Основа-то моста надежная, раз под железнодорожные составы проектировали, а вот покрытие из шпал - старее, неровное. Зазевайся на миг, соскользни одним колесом с края и улетишь в ледяную воду. Сколько машин уже лежат на дне реки - кто знает...