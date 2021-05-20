Павел Дуров назвал владельцев iPhone рабами

Обладание iPhone делает человека "цифровым рабом Apple", уверен основатель Telegram Павел Дуров.

По его словам, пользователям разрешено устанавливать только приложения, допущенные Apple в App Store, а для резервных копий данных владельцы iPhone могут пользоваться только iCloud.

"Каждый раз, когда мне приходится использовать iPhone для тестирования нашего приложения для iOS, я чувствую себя будто бы отброшенным назад в Средневековье. Дисплеи 60 Гц не выдерживают конкуренции с дисплеями 120 Гц современных Android-смартфонов, которые поддерживают более плавную анимацию", - добавил он.

Павел Дуров также уверен, что Apple эффективно реализует "свою бизнес-модель, основанную на продаже устаревшего оборудования по завышенной цене покупателям, заблокированным в ее экосистеме".

Это не первое публичное критическое высказывание основателя Telegram в адрес устройств и сервисов Apple. В ноябре 2020 года Павел Дуров выразил мнение, что Apple живет за счет технологий и репутации, созданных Стивом Джобсом, не создавая значимых инноваций.

В Apple не комментировали заявлений Дурова.