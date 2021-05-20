Первый взгляд на iPad Pro 2021

Чего нельзя отнять у Apple, так это то, что она умеет удивлять. Когда кажется, что сделать устройство еще лучше, чем оно есть сейчас, уже невозможно, компания с легкостью делает шаг вперед. Примерно так можно описать чувства, которые возникли у меня после распаковки нового iPad Pro на процессоре M1.

Фото: Иван Черноусов

Первое, на что обращаешь внимание после активации устройства - это его потрясающий экран. Его разрешение составляет 2732 на 2048 пикселей и называется он Liquid Retina XDR Display с подсветкой miniLED. Смотреть контент на нем одно удовольствие - все цвета выглядят именно так, как нужно. Черный цвет смотрится по-настоящему глубоким и черным, другие цвета тоже радуют глаз. Я с удовольствием пролистал на девайсе фотографии с недавней поездки в Санкт-Петербург. Смотреть кино на таком экране очень комфортно - особенно рекомендую попробовать включить Лигу Справедливости Зака Снайдера - этот фильм был как раз снят в формате 4:3.

То же самое касается и игр. PUBG, Asphalt 9 и другие известные мобильные тайтлы смотрятся на дисплее отлично. К iPad можно подключить любой из геймпадов - будь то PlayStation или Xbox и играть на них. Если вам лишний раз не охота идти к телевизору и включать игровую консоль - очень рекомендую настроить удаленный доступ на iPad. Таким образом, вы сможете поиграть в новый Resident Evil лежа на диване и положив iPad на колени.

Пару слов о весе и размере - несмотря на то, что девайс достаточно габаритный - 280,6 мм в высоту и 214,9 мм в ширину, держать в руках его удобно. Он весит 484 грамма - это вполне стандартный вес для планшетов такого размера.

Ко мне на тест попала версия с сотовым модулем. Девайс поддерживает как LTE, так и 5G, но последний в России, к сожалению, не поддерживается: активировать сеть пятого поколения пока невозможно. Кроме того, iPad Pro поддерживает и eSIM - это означает, что вы сможете вставить в него одну обычную симку и сколько душе угодно электронных. Другой вопрос, перед покупкой вы должны решить, а нужна ли вам симкарта в принципе: за то время, что я пользуюсь различными iPad, я пришел к весьма тривиальному выводу, и он звучит так: если iPad планируется использовать преимущественно дома или брать его с собой в путешествия, где есть Wi-Fi, то симкарта вам точно не нужна - сэкономите лишние 14 тысяч рублей, а они на дороге просто так не лежат. Но если iPad будет использоваться в том числе в общественном транспорте, на даче или где-то еще где не всегда есть Wi-Fi, то лучше переплатить и взять устройство сотовым модулем - вы несколько раз скажете себе "спасибо" за такое решение.

Фото: Иван Черноусов

Однако мы отвлеклись. Второй главный вопрос, который должен заботить потенциального покупателя новенького iPad Pro - это сколько памяти взять. Apple предлагает на выбор целых 5 вариантов - это базовый на 128 Гб , на 256 Гб, на 512 Гб, на 1 Тб и даже на 2 Тб. Последние два сейчас кажутся избыточными - как можно "забить" на iPad столько памяти, я не представляю. Однако если вы берете устройство на несколько лет вперед, то рекомендую выбирать решение от 512 Гб и выше в зависимости от ваших потребностей.

Читатель наверняка спросит, а зачем же тогда Apple выпустила вариант с 2 Тб памяти, если условных 128 или 256 Гб хватает за глаза? И вот тут-то мы плавно подойдем к ответу на этот вопрос. Он кроется в потрясающей производительности, которой обладает это устройство.

В этом году iPad Pro получил точно такой же процессор, как и у новых Mac - Apple M1. Он очень быстрый - об этом говорят как результаты синтетических тестов, так и просто работа с любыми приложениями, будь то видеоредакторы или фоторедакторы. Такая мощность нужна для того же Adobe Photoshop - все операции в графическом редакторе выполняются мгновенно. Я очень жду, что на грядущем WWDC Apple покажет Final Cut Pro для iPad OS и вот тогда девайс раскроется по-настоящему - на примере MacBook Pro мы уже видим, насколько быстро может обрабатывать видео новый "яблочный" чип. В тесте GeekBench 5 новинка набирает 1170 баллов в одноядерном тестировании и 7102 балла в многоядерном. Тест Antutu показал сумасшедшие 1 157 173 балла. Просто для сравнения - iPad Pro 2020 года в GeekBench 5 набирал 1125 баллов в одноядерном тестировании и 4664 балла в многоядерном. Счет в Antutu - 748 825 баллов. Прирост производительности - в 1,5 раза. Комментарии излишни и цифры говорят сами за себя.

Пару слов о камере - она тут двойная: широкоугольный модуль на 12 мегапикселей с диафрагмой f/1.8 и ультраширокоугольный модуль на 10 мп с диафрагмой f/2.4. Кроме того, как и в iPhone 12 Pro и Pro Max присутствует LiDAR. О том, зачем он нужен, "РГ" рассказывала в обзоре iPhone 12 Pro, поэтому не будем повторяться.

Фото: Иван Черноусов

Если честно, мне сложно представить человека, который будет снимать на iPad в первую очередь из-за его размеров, но, если вдруг вам нужно сделать снимок и у вас под рукой оказался только планшет, iPad отлично справится со своей задачей. Он может даже снимать видео в разрешении 4К 60 кадров в секунду.

Что касается автономности, то для ее оценки нужно больше времени. Пока планшет показывает себя очень хорошо.

Этот обзор был бы неполным без информации об аксессуарах. Вместе с iPad у меня на тесте оказался чехол Smart Folio Keyboard. Он представляет собой полноценную клавиатуру с тачпадом в стиле MacBook. Если вы набираете много текстов, то такое решение станет отличным выбором и тогда вам не придется брать с собой лэптоп. Все те сочетания клавиш, к которым привыкли пользователи Mac, работают и на iPad. Правда, за такой чехол придется существенно доплатить - он стоит 28 990 рублей.

У Apple снова получился лучший планшет на рынке. Стоит ли на него обновляться, каждый должен решить для себя самостоятельно. Если у вас любой из iPad Pro начиная с 2018 года, то вы должны решить, нужны ли вам все новые фишки, о которых говорится выше. А вот если вы пользуетесь более старыми версиями устройство, то стоит задуматься об обновлении - вы точно удивитесь, насколько вперед ушли технологии за это время.

Несколько слов о цене. Покупатель может выбрать два варианта - 11-дюймовый iPad Pro на 128 Гб обойдется в 77 990 рублей, а модель 12,9 дюймов - 106 990 рублей. Если хотите версию с сотовым модулем, добавляйте еще 14 тысяч рублей. Вот такая простая математика.