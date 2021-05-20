Песков отметил позитивный сигнал от Вашингтона

"Безусловно это позитивный сигнал", - заявил Песков на вопрос о том, достаточно ли это позитивный сигнал для саммита Владимира Путина и Джо Байдена. "Сам факт разговора, который, как сказал Лавров, был конструктивным, - тоже событие, которое заслуживает позитивной оценки", - добавил он. Глава МИД уже доложил президенту о своих контактах.

"Но очевидно, что процесс не будет простым. Действительно, проблем скопилось очень много, - продолжил Песков. - Но состоявшиеся в Рейкьявике переговоры, безусловно, помогут в анализе, который сейчас проводится в Москве по вопросу о встрече двух президентов".

Говоря о том, приняли ли уже в Кремле решение по саммиту, пресс-секретарь главы государства ответил, что "анализ продолжается". "Опять же будут анализироваться итоги контактов Лаврова и Блинкена, и потом президент будет принимать решение", - уточнил он.

Песков подчеркнул, что несмотря на все трудности проект "Северный поток-2" продолжался, работа велась. "Мы, а также наши международные партнеры по этому проекту убеждены, что проект не должен подвергаться давлению со стороны третьих стран. Это незаконно и не соответствует в целом правилам международных коммерческих дел", - напомнил он.

"И конечно, продолжение этого проекта, а главное - его скорейшее завершение отвечает интересам нашей страны, а также стран-участниц этого проекта", - отметил Песков. Вопрос о том, ускорит ли решение Вашингтона завершение проекта, он назвал гипотетическим. "Вне зависимости от этого решения работа велась и не раз констатировалось намерение завершить как можно скорее этот проект", - пояснил он. "Это не создает дополнительных препятствий, которые нужно преодолевать", - оценил пресс-секретарь президента решение по приостановке санкций против Nord Stream 2 AG.