Песков прокомментировал идею заменить трудовых мигрантов заключенными

Предложение о замещении труда мигрантов трудом заключенных новое, его нужно обсудить, но позиции Кремля на этот счет нет. Об этом заявил, отвечая на вопросы журналистов, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

"Здесь никакой позиции не могу озвучить. Это новая инициатива, она должна как-то обсуждаться, прорабатываться, но какой-то позиции по этому вопросу нет", - сказал Песков.

Напомним, директор ФСИН Александр Калашников предложил активнее использовать труд заключенных вместо трудовых мигрантов, организовав исправительные центры на крупных объектах, где не хватает рабочих.