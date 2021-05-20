Победитель "Евровидения-2019" пропустит финал из-за коронавируса

Победитель "Евровидения" 2019 года голландец Дункан Лоуренс заболел коронавирусом. Из-за положительного теста его выступление на финальном концерте конкурса не состоится.

Дункан Лоуренс должен был выйти на сцену Ahoy Arena в субботу, 22 мая, в финале шоу.

"Заболевание у Лоуренса протекает в мягкой форме. Однако из-за обязательного семидневного периода самоизоляции он не сможет выступить вживую в концертном зале "Ахой" в Роттердаме", цитирует ТАСС сообщение организаторов международного песенного конкурса.

Тем не менее подчеркивается, что исполнителя гости все-таки увидят "в другой форме". Вероятно, в видеозаписи или по онлайн-связи.

Напомним, первый полуфинал "Евровидения" состоялся в Роттердаме 18 мая, участвовавшая в нем Манижа получила по итогам зрительского голосования пропуск в финал. Второй полуфинал пройдет в четверг, 20 мая. Кстати, выступление группы из Исландии покажут в записи из-за положительного теста на ковид у одного из музыкантов.