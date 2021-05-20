Покупать автомобили Nissan россиянам поможет робот Нисси

Российское представительство Nissan открыло онлайн-шоурум, в котором услуги менеджера поручены роботу под именем Нисси.

При заходе на страницу этот персонаж предлагает провести виртуальную прогулку по салону, прототипом которого стал футуристичный Nissan Pavillion в Йокогаме, либо сразу начать подбор автомобиля.

В цифровом зале выставлены четыре модели кроссоверов, доступных в России - Qashqai, X-Trail, Murano и Terrano. Каждую из них можно осмотреть в 3D-визуализаторе, включив фары, стоп-сигналы или "аварийку" или забравшись в салон. При этом автомобилю легко менять цвет или даже оснащение - с помощью выбора комплектации. А Нисси готов рассказать обо всех особенностях данного автомобиля. Правда, только текстом - голосовое сопровождение, судя по всему, пока не реализовано.

"Нисси - виртуальный помощник, который благодаря своим навыкам может помочь пользователю подобрать автомобиль и комплектацию исключительно в рамках его требований, а также записать на тест-драйв. Помимо этого, Нисси может рассчитать выгодное коммерческое предложение и помочь в определении финансовых условий", - рассказали в компании, назвав своего персонажа новинкой для авторынка России.

Как пояснил управляющий директор Nissan в России Андрей Акифьев, преимущество онлайн-шоурума в том, что здесь компания предоставит клиентам возможность не просто забронировать машину, но подробно ознакомиться с ним, оставаясь в привычной локации.