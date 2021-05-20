Полицию Колумбии ждет реформа из-за обвинений в массовых правонарушениях

Правительство и конгресс Колумбии намерены провести реформу полиции, чтобы укрепить и гарантировать соблюдение прав человека, заявил директор национальной полиции Колумбии Хорхе Луис Варгас в интервью изданию Tiempo.

Он отметил, в парламент уже передан проект реформы, направленной на защиту прав граждан. В случае его принятия для продолжения работы в полиции сотрудники должны будут сдать экзамены и получить сертификаты в области прав человека, а другие изменения позволят ускорить расследования неправомерных действий стражей порядка, пишет РИА Новости.

Как пишет издание, с 28 апреля в отношении сотрудников колумбийской полиции возбудили 135 расследований, из которых 63 - за злоупотребление полномочиями, 10 - за убийство, 28 - за физическое насилие и 13 - за телесные повреждения.

Протестные акции в Колумбии длятся четвертую неделю. Манифестации в Колумбии начались как протест против повышения налогов, и продолжаются, несмотря на то, что президент публично отказался от этой идеи.

За это время ранения в столкновениях силовых структур с протестующими получили, по информации министерства обороны, более 1,7 тысячи человек, из них 941 - сотрудники силовых структур, по различным подсчетам, погибли от 27 до 50 человек, включая одного сотрудника полиции. Задержаны в ходе беспорядков 754 человека, изъяты 600 единиц огнестрельного оружия и 18,9 тысячи единиц холодного, а также 122 взрывных устройства.