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20.05.2021 20:02
Рубрика: Власть

Летнее предложение

Михаил Мишустин утвердил правила возврата части стоимости путевок в детские лагеря
Текст: Владимир Кузьмин
Российская газета - Федеральный выпуск № 110(8461)
Программа частичного возмещения стоимости детских путевок в летние лагеря распространяется на туристические услуги, которые будут оказаны до 15 сентября включительно. Премьер-министр Михаил Мишустин утвердил эти правила и поручил оперативно подготовить решение для тех родителей, кто уже оплатил летние поездки своих детей.
Михаил Мишустин поручил членам кабмина учесть все замечания президента, озвученные во время совещания по реализации Послания. Фото: РИА Новости Михаил Мишустин поручил членам кабмина учесть все замечания президента, озвученные во время совещания по реализации Послания. Фото: РИА Новости
Михаил Мишустин поручил членам кабмина учесть все замечания президента, озвученные во время совещания по реализации Послания. Фото: РИА Новости

С инициативой по аналогии с туристическим кешбэком компенсировать гражданам 50 процентов от стоимости поездки их ребенка в летний лагерь президент выступил в Послании Федеральному Собранию. Из-за приближающихся каникул правительству предстояло в максимально короткие сроки подготовить все необходимые нормативные акты. На прошлой неделе глава кабинета министров направил на эти цели пять миллиардов рублей. Объем финансирования рассчитан на 357 тысяч детей.

Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС
Путевки в детские лагеря с кешбэком начнут продавать 25 мая

В четверг вышло постановление за подписью премьера с правилами программы. Она начнется 25 мая и будет действовать в отношении туристических услуг, которые предоставят до 15 сентября включительно. В программу войдут только стационарные лагеря с круглосуточным пребыванием детей в течение лагерной смены и только в регионах, перечень которых установит Ростуризм.

Возврату подлежит половина стоимости путевки, но не более 20 тысяч рублей. Средства в течение пяти дней автоматически начислят на карту "Мир", которой производилась оплата.

В среду на совещании с членами правительства президент обратил внимание правительства на тех родителей, кто заранее оплатил летний отдых своих детей и теперь оказались в ситуации, что программа обойдет их стороной. "Надо в короткие сроки разработать механизм, чтобы возместить людям, которые уже приобрели путевки для детей в летний лагерь, потраченные средства. И, если необходимо, представить предложения по увеличению финансирования", - распорядился Михаил Мишустин вчера на заседании правительства. Он напомнил подчиненным еще об одном замечании главы государства. "Внимательно прошу отнестись к решению вопросов по газификации, еще раз обсудить все детали с регионами, в том числе в Государственной Думе, где рассматривается соответствующий законопроект. Прежде всего учесть интересы потребителей, чтобы процедура подведения газа к их участкам была понятной и доступной. Именно запросы людей должны быть в центре внимания при организации этой работы", - указал премьер-министр.

Возврату подлежит половина стоимости путевки, но не более 20 тысяч рублей. Средства в течение пяти дней автоматически начислят на карту "Мир"

Комментируя повестку заседания, Михаил Мишустин выделил несколько решений в сфере здравоохранения. Сейчас в стране продолжается массовая бесплатная вакцинация населения от коронавируса. "Она должна продолжаться до тех пор, пока не будет сформирован коллективный иммунитет, - заявил он. - Для этого правительство предлагает включить вакцинацию от ковида в национальный календарь прививок". У людей и дальше будет возможность бесплатно вакцинироваться, на что кабинет министров предусмотрел дополнительное финансирование. "В текущем году направим свыше 26 миллиардов рублей", - уточнил премьер.

Фото: Gettyimages
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Кроме того, правительство предоставит производителям вакцин право на заявительный порядок возмещения налога на добавленную стоимость, начиная с января текущего года. Срок возврата сократится с двух месяцев до 12 дней. Таким образом кабмин рассчитывает сохранить объемы производства препаратов.

Правительство также перераспределяет 1,8 миллиарда рублей, чтобы ускорить в отдельных регионах строительство современных клиник, центров и других учреждений здравоохранения. В частности, средства будут направлены на детские и онкологические больницы в Калининградской, Самарской, Ульяновской, Ярославской, Смоленской и Пензенской областях, в республиках Коми и Тыва, а также в Забайкальском крае.

Всего в рамках национального проекта "Здравоохранение" для 46 субъектов Российской Федерации на эти цели уже предусмотрено свыше 80 миллиардов рублей в течение трех лет. "Это позволит быстрее ввести в эксплуатацию объекты, строительство которых уже начато, и оказать помощь регионам, если им на эти работы не хватает собственных средств", - подчеркнул Мишустин.

На заседании были представлены доклады об исполнении в 2020 году федерального бюджета, бюджетов внебюджетных фондов и госпрограмм. Прошлый год проходил под знаком борьбы с последствиями коронавируса. "И даже в таких условиях правительству удалось не только обеспечить сбалансированность бюджета, но и решить ряд сложнейших задач, - уверен премьер. - Самое главное - мы сконцентрировали ресурсы для борьбы с пандемией и ее последствиями, поддержали наиболее уязвимые категории граждан, прежде всего семьи с детьми". Поликлиники и больницы работали без сбоев, бесплатно оказывая необходимую помощь заболевшим, в полном объеме выплачивал пенсии и социальные пособия Пенсионный фонд. Из-за роста числа заболевших дополнительная нагрузка легла на Фонд социального страхования, а расходы на оплату больничных выросли более чем на 80 процентов. "Но и в этих непростых условиях все обязательства по социальному страхованию были выполнены", - сказал глава правительства.

Сотрудничество

Россия готова налаживать с Азербайджаном взаимодействие в производстве вакцин от коронавируса. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин в четверг на встрече в Москве со своим азербайджанским коллегой Али Асадовым. Среди обсужденных тем также ситуация в Нагорном Карабахе. Мишустин обратил внимание на то, что это первый официальный визит его коллеги в Россию на посту премьера. Он заверил гостя, что Россия дорожит многолетними партнерскими отношениями с Азербайджаном и считает необходимым выводить их на новый уровень. Среди примеров сотрудничества - совместная работа в сфере здравоохранения. Москва и Баку вместе борются с коронавирусной инфекцией. "В мае в Азербайджан была поставлена первая партия российской вакцины "Спутник V", - напомнил Мишустин. - Мы готовы налаживать вместе с вами производство российской вакцины, оказывать содействие в налаживании этого производства". Мишустин выразил уверенность, что это позволит организовать вакцинацию в самые сжатые сроки. Он также отметил, что трехсторонние договоренности по Нагорному Карабаху открыли новые возможности для развития региона. Али Асадов, в свою очередь, подчеркнул, что Азербайджан сохраняет приверженность трехстороннему соглашению по Нагорному Карабаху. "На межрегиональном уровне у Азербайджана широкие возможности и договоренности, - сказал Асадов. - По нашим данным, в этом сотрудничестве участвуют 80 субъектов Российской Федерации. Думаю, это способствует развитию наших отношений". Премьер-министр Азербайджана, кроме того, пригласил Мишустина приехать в республику с официальным визитом.

Подготовила Татьяна Замахина

Власть Работа власти Экономика Туризм Правительство Председатель Правительства Отдых детей в летних лагерях

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