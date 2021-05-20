Программа частичного возмещения стоимости детских путевок в летние лагеря распространяется на туристические услуги, которые будут оказаны до 15 сентября включительно. Премьер-министр Михаил Мишустин утвердил эти правила и поручил оперативно подготовить решение для тех родителей, кто уже оплатил летние поездки своих детей.

С инициативой по аналогии с туристическим кешбэком компенсировать гражданам 50 процентов от стоимости поездки их ребенка в летний лагерь президент выступил в Послании Федеральному Собранию. Из-за приближающихся каникул правительству предстояло в максимально короткие сроки подготовить все необходимые нормативные акты. На прошлой неделе глава кабинета министров направил на эти цели пять миллиардов рублей. Объем финансирования рассчитан на 357 тысяч детей.

В четверг вышло постановление за подписью премьера с правилами программы. Она начнется 25 мая и будет действовать в отношении туристических услуг, которые предоставят до 15 сентября включительно. В программу войдут только стационарные лагеря с круглосуточным пребыванием детей в течение лагерной смены и только в регионах, перечень которых установит Ростуризм.

Возврату подлежит половина стоимости путевки, но не более 20 тысяч рублей. Средства в течение пяти дней автоматически начислят на карту "Мир", которой производилась оплата.

В среду на совещании с членами правительства президент обратил внимание правительства на тех родителей, кто заранее оплатил летний отдых своих детей и теперь оказались в ситуации, что программа обойдет их стороной. "Надо в короткие сроки разработать механизм, чтобы возместить людям, которые уже приобрели путевки для детей в летний лагерь, потраченные средства. И, если необходимо, представить предложения по увеличению финансирования", - распорядился Михаил Мишустин вчера на заседании правительства. Он напомнил подчиненным еще об одном замечании главы государства. "Внимательно прошу отнестись к решению вопросов по газификации, еще раз обсудить все детали с регионами, в том числе в Государственной Думе, где рассматривается соответствующий законопроект. Прежде всего учесть интересы потребителей, чтобы процедура подведения газа к их участкам была понятной и доступной. Именно запросы людей должны быть в центре внимания при организации этой работы", - указал премьер-министр.

Возврату подлежит половина стоимости путевки, но не более 20 тысяч рублей. Средства в течение пяти дней автоматически начислят на карту "Мир"

Комментируя повестку заседания, Михаил Мишустин выделил несколько решений в сфере здравоохранения. Сейчас в стране продолжается массовая бесплатная вакцинация населения от коронавируса. "Она должна продолжаться до тех пор, пока не будет сформирован коллективный иммунитет, - заявил он. - Для этого правительство предлагает включить вакцинацию от ковида в национальный календарь прививок". У людей и дальше будет возможность бесплатно вакцинироваться, на что кабинет министров предусмотрел дополнительное финансирование. "В текущем году направим свыше 26 миллиардов рублей", - уточнил премьер.

Кроме того, правительство предоставит производителям вакцин право на заявительный порядок возмещения налога на добавленную стоимость, начиная с января текущего года. Срок возврата сократится с двух месяцев до 12 дней. Таким образом кабмин рассчитывает сохранить объемы производства препаратов.

Правительство также перераспределяет 1,8 миллиарда рублей, чтобы ускорить в отдельных регионах строительство современных клиник, центров и других учреждений здравоохранения. В частности, средства будут направлены на детские и онкологические больницы в Калининградской, Самарской, Ульяновской, Ярославской, Смоленской и Пензенской областях, в республиках Коми и Тыва, а также в Забайкальском крае.

Всего в рамках национального проекта "Здравоохранение" для 46 субъектов Российской Федерации на эти цели уже предусмотрено свыше 80 миллиардов рублей в течение трех лет. "Это позволит быстрее ввести в эксплуатацию объекты, строительство которых уже начато, и оказать помощь регионам, если им на эти работы не хватает собственных средств", - подчеркнул Мишустин.

На заседании были представлены доклады об исполнении в 2020 году федерального бюджета, бюджетов внебюджетных фондов и госпрограмм. Прошлый год проходил под знаком борьбы с последствиями коронавируса. "И даже в таких условиях правительству удалось не только обеспечить сбалансированность бюджета, но и решить ряд сложнейших задач, - уверен премьер. - Самое главное - мы сконцентрировали ресурсы для борьбы с пандемией и ее последствиями, поддержали наиболее уязвимые категории граждан, прежде всего семьи с детьми". Поликлиники и больницы работали без сбоев, бесплатно оказывая необходимую помощь заболевшим, в полном объеме выплачивал пенсии и социальные пособия Пенсионный фонд. Из-за роста числа заболевших дополнительная нагрузка легла на Фонд социального страхования, а расходы на оплату больничных выросли более чем на 80 процентов. "Но и в этих непростых условиях все обязательства по социальному страхованию были выполнены", - сказал глава правительства.

Сотрудничество

Россия готова налаживать с Азербайджаном взаимодействие в производстве вакцин от коронавируса. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин в четверг на встрече в Москве со своим азербайджанским коллегой Али Асадовым. Среди обсужденных тем также ситуация в Нагорном Карабахе. Мишустин обратил внимание на то, что это первый официальный визит его коллеги в Россию на посту премьера. Он заверил гостя, что Россия дорожит многолетними партнерскими отношениями с Азербайджаном и считает необходимым выводить их на новый уровень. Среди примеров сотрудничества - совместная работа в сфере здравоохранения. Москва и Баку вместе борются с коронавирусной инфекцией. "В мае в Азербайджан была поставлена первая партия российской вакцины "Спутник V", - напомнил Мишустин. - Мы готовы налаживать вместе с вами производство российской вакцины, оказывать содействие в налаживании этого производства". Мишустин выразил уверенность, что это позволит организовать вакцинацию в самые сжатые сроки. Он также отметил, что трехсторонние договоренности по Нагорному Карабаху открыли новые возможности для развития региона. Али Асадов, в свою очередь, подчеркнул, что Азербайджан сохраняет приверженность трехстороннему соглашению по Нагорному Карабаху. "На межрегиональном уровне у Азербайджана широкие возможности и договоренности, - сказал Асадов. - По нашим данным, в этом сотрудничестве участвуют 80 субъектов Российской Федерации. Думаю, это способствует развитию наших отношений". Премьер-министр Азербайджана, кроме того, пригласил Мишустина приехать в республику с официальным визитом.

Подготовила Татьяна Замахина