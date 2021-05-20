Производство новой "ГАЗели" началось в России

Горьковский автозавод с 20 мая приступил к серийному производству ГАЗели нового поколения, которая обозначается приставкой NN (New Next). В общих чертах компания рассказала о новинке, но отложила подробную информацию об оснащении до старта продаж, который назначен на июнь-июль.

Впрочем, все данные об особенностях "ГАЗели NN" досрочно оказались в свободном доступе - их опубликовали в паблике "Русский автомобиль" в соцсети VK.com. Ресурс разместил слайды из внутренней презентации ГАЗа для своих дилеров.

Главное техническое новшество - это шестиступенчатая механическая коробка передач собственной разработки ГАЗа, пришедшая на смену старой пятиступенчатой МКП, ее устанавливают в базовом оснащении.

Полная гамма двигателей "ГАЗели NN" включает пять агрегатов - это турбодизели Cummins ISF (2,8 л, 149 л.с.) и Volkswagen EA189 (2,0 л, 136 л.с.), а также улучшенный 3,0-литровый УМЗ Evotech в трех исполнениях - бензиновом, пропан-бутановом и метановом. Мощность нового "Эвотека" - до 122 л.с. (у старого объем был 2,7 л, а отдача - 107 л.с.).

Фото: Пресс-служба "Группы "ГАЗ"

В салоне помимо передней панели современной архитектуры и медиасистемы с увеличенным до девяти дюймов дисплеем - новые дверные карты (место под динамик перенесено выше, чтобы звук не перекрывался ногой), климат-контроль с более удобным блоком управления, другая потолочная консоль с плафонами и SOS-системой "ЭРА-ГЛОНАСС", опциональное рулевое колесо с подогревом обода и новое сиденье водителя с увеличенным количеством регулировок. Есть бесключевой доступ в салон и кнопочное зажигание.

Напомним, снаружи NN имеет относительно Next полностью новое оперение кабины со светодиодными линзованными фарами.

На "ГАЗели NN" - впервые в истории ГАЗа - появится комплекс превентивных систем безопасности ADAS. Его составляют передняя, задняя и две боковые видеокамеры, два радара "слепых" зон, восемь ультразвуковых датчиков, радар системы ADAS. Однако этот комплекс внедрят в производстве не сразу, а в 2022 году.