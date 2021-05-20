В пятницу, 21 мая, президент России Владимир Путин примет участие в заседании Высшего Евразийского экономического совета. Мероприятие пройдет в формате видеоконференции.

Участники, в частности, обсудят противодействие распространению коронавируса и преодолению последствий его в социально-экономической сфере.

Ранее "РГ" писала о том, что страны ЕАЭС договорились о сотрудничестве в космической сфере. А кроме того, до конца 2021 года они заключат соглашения об обмене кредитными историями, что позволит гражданам получать кредиты на территории всех стран-участниц союза. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании Евразийского межправительственного совета.