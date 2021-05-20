Чем сильнее и самостоятельнее становилась Россия, тем больше было попыток ее ослабить. Многим оппонентам такая страна вообще не нужна. Но действия русофобов и нечистоплотных политиков, пытающихся протолкнуть идеи пересмотра Второй мировой войны, не останутся без достойного ответа. Те, кто хочет "укусить" или "откусить" что-то у России, останутся без зубов. Об этом заявил президент Владимир Путин, выступая на заседании оргкомитета "Победа".

В России свято берегут память о Великой Отечественной войне и ее героях. В числе поправок в Конституцию, получивших самую большую народную поддержку, вошло положение по сбережению исторической правды. "Великое поколение победителей, к сожалению, уходит, но тем выше наша ответственность за их наследие, - подчеркнул президент. - Особенно сейчас, когда мы все чаще сталкиваемся с попытками оболгать, извратить историю, пересмотреть роль Красной армии в разгроме нацизма, в освобождении народов Европы от коричневой чумы".

Свыше 12 тысяч захоронений советских воинов находятся на территории 56 иностранных государств, в них покоятся более 4 млн 150 тысяч воинов. Но в ряде стран память об освободительной миссии Красной армии "пытаются варварски стереть, надругаться над могилами, над памятью падших", констатировал Путин. Нередко на защиту памятников встают местные жители. Но долгие годы агрессивной антироссийской пропаганды, распространения откровенной лжи не могли пройти бесследно. "И вирус беспамятства поражает и делает своими жертвами молодых людей", - отметил он. "К сожалению, и у нас тоже "промывают мозги" молодым людям так, что они часто забывают о том героическом подвиге, который был совершен их предками, близкими, казалось бы, для них людьми. Более того, начинают поклоняться тем, кто убивал их дедов и прадедов", - возмутился президент, призвав не допустить этого. Путин указал сотрудникам дипмиссий за рубежом постоянно заботиться о состоянии и защите советских мемориалов, "действуя здесь принципиально, жестко, последовательно, опираясь на силу международного права".

Первый вице-спикер Совфеда, секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак выдвинул предложения о присвоении почетного звания "Город трудовой доблести". В прошлом году таких городов было 20. В этом году партия продолжает заниматься этим проектом, масштабное голосование определило 11 лидеров: Красноярск, Северодвинск, Пенза, Киров, Коломна, Барнаул, Магадан, Тюмень, Рыбинск, Каменск-Уральский и Комсомольск-на-Амуре. Турчак передал пожелание граждан - чтобы в этом году такое звание получили не 11 городов, а 20. "Знаю, что этот вопрос прорабатывается ... так и будем действовать дальше", - одобрил Путин. Глава РАН Александр Сергеев попросил учесть вклад ученых и конструкторов, которые ускорили выпуск военной продукции, и предложил 12 городов - добавить к предложенным "Единой Россией" Чебоксары.

О работе по сохранению мемориалов доложил министр обороны Сергей Шойгу. В прошлом году по инициативе министерства введена уголовная ответственность за осквернение воинских захоронений и памятников защитникам Отечества. В странах с большим количеством захоронений советских воинов открыты представительства минобороны. "Резкое ухудшение международной обстановки, размывание системы международного права, открытая русофобия и информационная война против России осложнили военно-мемориальную деятельность за рубежом", - сообщил Шойгу. Но обнаружение все новых свидетельств освободительной миссии и подвига советского народа в значительной мере предотвращает попытки переписывания итогов войны, считает он.

Все нас хотят где-то укусить или чего-то от нас откусить. Но они должны знать, те, кто собирается это сделать, что мы зубы выбьем всем, так чтобы они не могли кусаться

Замглавы МИД Михаил Богданов предложил рассмотреть отношение иностранных государств к российскому мемориальному наследию и исторической памяти как один из критериев для включения в перечень недружественных стран. Война с памятью о войне в последние годы набрала обороты, стала одним из базовых принципов отношений с Россией для ряда стран. "Прибалтийский регион превратился в настоящий рассадник реваншизма", - отметил Богданов. Польша целенаправленно уничтожает все свидетельства того, как и благодаря кому сохранила независимость. Извращенный вариант борьбы с собственным прошлым выбрала Украина. Подхватила вирус борьбы с памятниками Чехия.

"Во все времена происходит одно и то же: как только Россия становится сильнее, сразу находятся поводы для того, чтобы ограничить ее развитие", - заметил Путин. "Как сказал один из наших императоров, "нашей огромности боятся все", - добавил он. Даже после распада Советского Союза все равно для кого-то Россия слишком велика. Кто-то публично осмеливается говорить о том, что якобы несправедливо, что ей принадлежат сибирские богатства, сказал президент. "Странно слышать такие вещи, особенно публично, но они иногда звучат", - констатировал он. "Все нас хотят где-то укусить или чего-то от нас откусить. Но они должны знать, те, кто собирается это сделать, что мы зубы выбьем всем, так чтобы они не могли кусаться", - предостерег Путин. Залог этому - развитие Вооруженных сил. При этом Россия не идет по пути милитаризации экономики , занимая последние строчки десятки государств по тратам на оборону. "Конечно, возникает вопрос, каково же состояние и каковы перспективы развития Вооруженных сил. Для многих это звучит странно, но у нас более чем все в порядке", - оценил Верховный главнокомандующий, добавив, что у России самые современные силы ядерного сдерживания. Появился новый вид стратегического оружия - планирующий блок "Авангард" межконтинентальной дальности, способный развивать гиперзвуковую скорость. "Ни у кого нет, но у нас есть гиперзвуковое оружие, и оно развивается", - сказал он. Появляются новые авиационные комплексы, которым нет аналогов, самые современные боевые корабли и беспилотные аппараты. "Нам удается поддерживать наши Вооруженные силы, не милитаризируя бюджет, на должном уровне. Мы будем действовать так и дальше", - заверил президент.