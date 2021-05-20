Путин присвоил звание "Город трудовой доблести" 12 городам

Почетные звания получили 12 городов - Барнаул, Каменск-Уральский, Киров, Коломна, Комсомольск-на-Амуре, Красноярск, Магадан, Пенза, Рыбинск, Северодвинск, Тюмень и Чебоксары.

Напомним, список из 11 городов предложила по итогам широкого голосования партия "Единая Россия". И еще один город добавила Российская академия наук. Претендентов обсуждали сегодня на заседании оргкомитета "Победа" с участием президента.

Города получили почетные звания за значительный вклад жителей в достижение Победы в Великой Отечественной войне, обеспечение бесперебойного производства военной и гражданской продукции на промышленных предприятиях, проявленные при этом массовый трудовой героизм и самоотверженность.