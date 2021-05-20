Путин присвоил звание "Город трудовой доблести" 12 городам

Президент подписал указ "О присвоении почетного звания Российской Федерации "Город трудовой доблести".
Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС
Почетные звания получили 12 городов - Барнаул, Каменск-Уральский, Киров, Коломна, Комсомольск-на-Амуре, Красноярск, Магадан, Пенза, Рыбинск, Северодвинск, Тюмень и Чебоксары.
Напомним, список из 11 городов предложила по итогам широкого голосования партия "Единая Россия". И еще один город добавила Российская академия наук. Претендентов обсуждали сегодня на заседании оргкомитета "Победа" с участием президента.
Города получили почетные звания за значительный вклад жителей в достижение Победы в Великой Отечественной войне, обеспечение бесперебойного производства военной и гражданской продукции на промышленных предприятиях, проявленные при этом массовый трудовой героизм и самоотверженность.
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