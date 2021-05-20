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20.05.2021 13:05
Рубрика: Дороги

В центре Москвы летом изменят схему движения

Текст: Сергей Бабкин
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

На Таганской площади Москвы летом будет изменена схема движения, сообщает Telegram-канал департамента транспорта.

Фото: Григорий Сысоев/РИА Новости
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Новую схему разработали специалисты ЦОДД и "Пробок.нет". Поводом для анализа ситуации стали постоянные заторы в районе Таганки. Аналитики пришли к выводу, что пробки собираются из-за закрытого съезда с дублера на основной ход Садового кольца.

Действующий порядок проезда фактически блокирует боковые направления, замедляя движение на Таганской, Марксистской, Воронцовской, Верхней Радищевской улицах, улице Большие Каменщики и других. Ситуация усугубляется тем, что в пробки попадает и общественный транспорт.

В итоге было решено уже этим летом открыть съезд с дублера Земляного Вала на основной ход Садового кольца в районе Большого Дровяного переулка. Чтобы маневр был безопасным, проезжую часть переразметят.

Ожидается, что скорость общественного транспорта и автомобильного потока на Таганке вырастет на 15 процентов.