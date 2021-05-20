В Москве задержан еще один высокопоставленный сотрудник Минпромторга

Московские правоохранители задержали высокопоставленную сотрудницу Министерства промышленности и торговли РФ. Замглавы департамента развития фармацевтической промышленности Минпромторга Ольга Покидышева привлечена к уголовной ответственности по подозрению в участии в особо крупном мошенничестве. По этому же делу проходит и экс-руководитель указанного департамента Ольга Колотилова.

В Басманный суд Москвы уже поступило ходатайство следователей о заключении под стражу указанных чиновниц. "В суд поступило ходатайство об избрании Покидышевой и Колотиловой, обвиняемым по части 4 статьи 159 Уголовного кодекса РФ "мошенничество в особо крупном размере", меры пресечения в виде заключения под стражу на срок до 19 июля", - сообщили в суде.

В Басманном суде не назвали места работы подследственных. При этом на сайте Минпромторга указано, что Ольга Покидышева работает в должности заместителя главы департамента развития фармацевтической промышленности.

По данным ТАСС, вторая фигурантка Ольга Колотилова ранее возглавляла этот департамент. В настоящее время, согласно информации с сайта правительства Нижегородской области, она работает помощником губернатора региона.

По статье об особо крупном мошенничестве задержанным грозит до десяти лет лишения свободы.

Напомним, в начале апреля в СИЗО по делу о превышении должностных полномочий был отправлен директор департамента металлургии и стройматериалов Минпромторга Павел Серватинский.