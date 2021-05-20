В ВОЗ оценили Московский онкологический форум

Официальный представитель Всемирной организации здравоохранения в России Мелита Вуйнович высоко оценила Московский онкологический форум, который проводится в "Манеже".

"Такие мероприятия очень нужны, так как все главные игроки отрасли получили площадку, где они могут узнать о разных подходах в лечении онкологических заболеваний, что позволяет развивать науку и добиваться более результативного лечения. Я сегодня еще раз убедилась, что в Москве акцент делается на доступность и непрерывность помощи онкобольным", - отметила Мелита Вуйнович.

При этом власти намерены совершенствовать систему, добавила заммэра Анастасия Ракова. Тут значительная роль отводится цифровизации. Например, в ближайший месяц технологии big data смогут выявлять пациентов, входящих в группу риска по колоректальному раку и опухолям молочной железы. Эксперты считают, что один из факторов риска - генетика. Система путем анализа медкарт определит, кто наиболее подвержен заболеванию. Такие люди будут персонально приглашаться на скрининг.

Также в июне в столичных клиниках появится система, позволяющая проводить дистанционные онкоконсилиумы. Тактику лечения рака в каждом случае определяют только индивидуально. Причем программа позволит делать это "проактивно". То есть это не пациент будет инициировать процесс, а сами врачи на основании результатов анализов сообщат, где и как нужно лечиться. Консилиумы проведут дистанционно, чтобы можно было быстро привлечь специалистов из разных клиник и обменяться мнениями.