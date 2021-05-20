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20.05.2021 09:48
Рубрика: Власть

Мишустин поручил Чернышенко организовать работу с туристами на Камчатке

Текст: Владимир Кузьмин
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил своему заместителю Дмитрию Чернышенко лично поехать на Камчатку и организовать качественную работу с туристами в Долине гейзеров.
Фото: Александр Астафьев/ РИА Новости Фото: Александр Астафьев/ РИА Новости
Фото: Александр Астафьев/ РИА Новости

"Поручаю вице-премьеру Дмитрию Чернышенко после того, как на проблему обратил внимание президент лично, разобраться с вопросом развития туристического потенциала Долины гейзеров и Камчатского края, - цитирует Мишустина пресс-служба правительства. - Необходимо продумать и организовать беспрепятственное посещение туристами этого уникального объекта с учетом его статуса особо охраняемой природной территории".

Фото: Владимир Гердо/ТАСС
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В дальнейшем предстоит разработать концепцию развития туризма в Кроноцком государственном биосферном заповеднике в соответствии с экологическим законодательством и масштабировать этот опыт на другие подобные территории, которых немало на карте России.

Чернышенко должен встретиться с экологами, инвесторами, представителями туриндустрии, а также руководством Камчатки для обсуждения туристического потенциала Долины гейзеров и региона в целом.

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