Мишустин поручил Чернышенко организовать работу с туристами на Камчатке

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил своему заместителю Дмитрию Чернышенко лично поехать на Камчатку и организовать качественную работу с туристами в Долине гейзеров.

"Поручаю вице-премьеру Дмитрию Чернышенко после того, как на проблему обратил внимание президент лично, разобраться с вопросом развития туристического потенциала Долины гейзеров и Камчатского края, - цитирует Мишустина пресс-служба правительства. - Необходимо продумать и организовать беспрепятственное посещение туристами этого уникального объекта с учетом его статуса особо охраняемой природной территории".

В дальнейшем предстоит разработать концепцию развития туризма в Кроноцком государственном биосферном заповеднике в соответствии с экологическим законодательством и масштабировать этот опыт на другие подобные территории, которых немало на карте России.

Чернышенко должен встретиться с экологами, инвесторами, представителями туриндустрии, а также руководством Камчатки для обсуждения туристического потенциала Долины гейзеров и региона в целом.