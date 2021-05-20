В Казани началась конференция "Валдая" по Центральной Азии

В столице Татарстана Казани в четверг, 20 мая, начала работу конференция Международного дискуссионного клуба "Валдай". Мероприятие посвящено анализу текущей ситуации и перспективам ее развития в Центральной Азии, в том числе в контексте взаимодействия этого стратегически важного региона с Россией.

Представительный политологический форум под названием "Россия и Центральная Азия перед вызовами нового мира - совместный путь в будущее" собрал около 60 экспертов из 16 стран, став первым выездным мероприятием "Валдая" после начала пандемии коронавируса.

На открытии к участникам и гостям обратились президент Татарстана Рустам Минниханов и замглавы МИД России Андрей Руденко. "Наша республика является местом встречи Востока и Запада", - сказал глава Татарстана, приветствуя гостей конференции.

Место для нее выбрано организаторами действительно не случайно - Поволжье является одним из наиболее исторически, цивилизационно и экономически приближенных к центральноазиатским странам регионом РФ.

В фокусе двухдневной экспертной дискуссии "валдайцев" будут проблемы экономики и безопасности, в том числе потенциальный рост угрозы терроризма в связи с анонсированным выводом войск США из Афганистана. Аналитическое осмысление роли и места Центральной Азии для национальных интересов России пройдет в ходе открытых и закрытых сессий и станет основной для готовящегося доклада "Валдая", который выйдет в конце текущего года.

По словам Андрея Руденко, Россия оказывает странам Центральной Азии "серьезную двустороннюю помощь" и видит в них "стратегических партнеров". "Центральноазиатский регион был и остается одним из ключевых направлений политики России на евразийском пространстве", - отметил высокопоставленный дипломат.