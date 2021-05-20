В Татарстане открылась конференция "Валдая" по Центральной Азии

В четверг, 20 мая, в столице Татарстана начала работу конференция Международного дискуссионного клуба "Валдай", посвященная анализу текущей ситуации и перспективам ее развития в Центральной Азии. Представительное политологическое мероприятие собрало в Казани десятки экспертов, которые подробно обсудили стоящие перед этим стратегически важным регионом вызовы, а также пути наращивания взаимодействия пятерки центральноазиатских государств с нашей страной.

Место для конференции под названием "Россия и Центральная Азия перед вызовами нового мира - совместный путь в будущее" оказалось выбрано не случайно - Поволжье является одной из территорий нашей страны наиболее исторически, цивилизационно и экономически приближенных к обсуждаемому региону. В организованном "валдайцами" форуме, который прошел в современном здании республиканской Национальной библиотеки с живописнейшими видами на реку Казанка, приняли участие порядка 60 экспертов из 16 стран. На открытии мероприятия с приветственным словом к его участникам обратился, в том числе и по-татарски, президент Татарстана Рустам Минниханов. "Наша республика является местом встречи Востока и Запада", - сказал он, подтверждая уникальность казанской площадки в контексте заявленной к обсуждению темы.

Подходы Москвы в отношении Центральной Азии и текущих в этом "подбрюшье" России процессов недвусмысленно обозначил выступивший заместитель главы МИД РФ Андрей Руденко. По его словам, наша страна оказывает странам региона "серьезную двустороннюю помощь" и видит в них "стратегических партнеров". "Центральноазиатский регион был и остается одним из ключевых направлений политики России на евразийском пространстве", - отметил высокопоставленный дипломат .

Мероприятие "Валдая" стало уже второй конференцией по Центральной Азии в истории клуба - в ноябре 2019 года в Самарканде состоялась предыдущая встреча "валдайцев" по этой теме. Нынешняя двухдневная конференция "Валдая", впервые прошедшая в очном формате после начала пандемии коронавируса, тематически оказалась разделена на несколько сессий. В ходе первой из них предметом дискуссии как раз и стала пандемия COVID-19, а также ее последствия для региона и текущих в нем интеграционных процессов. По словам помощника президента Казахстана и председателя Казахстанского совета по международным отношениям Ерлана Карина, "пандемия не сбила темпы взаимодействия" в рамках ЕАЭС и продемонстрировала "насколько стрессоустойчив" этот проект. "Мы показали способность быстро реагировать и принимать стратегические решения", - отметил казахский эксперт, приведя в пример организацию "зеленого коридора" для беспошлинного ввоза медицинских изделий на пространство Евразийского экономического союза.

Потенциал этого объединения и открывающиеся новые возможности активно используют российские и местные компании, представители которых также приняли участие в конференции. Так, как рассказал директор департамента зарубежных проектов и международного сотрудничества "РЖД" Антон Козлов, через Центральную Азию, преимущественно через Казахстан, проходят значительные объемы транзита грузов из Китая в Евросоюз, и российский оператор железных дорог последовательно наращивает количество перевезенных по этому маршруту контейнеров. Кроме того, в "РЖД" активно взаимодействуют с Узбекистаном в плане организации поставок продовольствия в центральные регионы России, а также прорабатывают варианты развития железнодорожной инфраструктуры Афганистана в коридоре Мазари-Шариф - Кабул - Пешавар и выхода через него в страны южной Азии.

Неудивительно, что с учетом анонсированных планов США по выводу своих войск из Афганистана к ближайшему сентябрю именно афганский сюжет стал главной темой второй сессии конференции. И хотя дискуссия об угрозах безопасности для РФ и стран Центральной Азии оказалась закрытой для журналистов, своим мнением с "РГ" о складывающейся обстановке в регионе поделился участвовавший в обсуждении этой темы научный руководитель Института востоковедения РАН Виталий Наумкин.

"Предстоящий вывод американских войск и их союзников по НАТО из Афганистана волнует всех. Ведь точно неизвестно, какие риски вскоре возникнут для стран Центральной Азии. Собравшиеся на конференции "Валдая" эксперты в большинстве своем верят, что американцы действительно уходят, но очевидно, что на смену им придут частные военные компании. Правда, смогут ли ЧВК без поддержки регулярной армии США решать задачи по обеспечению безопасности - большой вопрос. Кроме того, Кабулу надо будет серьезно помогать и речь, по-видимому, идет об очень значительных поставках вооружений правительству Афганистана для того, чтобы противостоять в военном отношении талибам и не допустить захвата ими Кабула вместо переговорного процесса", - пояснил г-н Наумкин.

Серьезному "мозговому штурму" в ходе конференции "Валдая" подверглись и другие угрозы для центральноазиатских стран, исходящие стран из Афганистана. В первую очередь, речь шла о международном терроризме и наркотрафике. Серьезным и эффективным заслоном на их пути призваны стать имеющиеся региональные объединения, в первую очередь ОДКБ, констатировали эксперты. В пятницу они продолжат дискуссию о политике России в Центральной Азии и ее восприятии региональными державами.

Аналитическое осмысление происходящих в регионе процессов, а также его роли для национальных интересов нашей страны станет темой готовящегося в настоящее время доклада "Валдая". Как рассказал "РГ" председатель совета фонда клуба Андрей Быстрицкий, документ выйдет в конце текущего года и будет учитывать прозвучавшие в ходе конференции в Казани идеи.