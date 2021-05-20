В Уфе осудили мужчину, обещавшего экс-министру решить вопрос с судом

В Уфе 44-летнего жителя Московской области признали виновным в покушении на мошенничество в особо крупном размере.

Как сообщили в прокуратуре Башкирии, обвиняемый предложил бывшему министру земельных и имущественных отношений республики Евгению Гурьеву за 5 миллионов рублей решить вопрос с уголовным делом, возбужденном в отношении чиновника. Якобы эта взятка полагалась лицам из судебного корпуса, которые назначат экс-чиновнику условное наказание. Тогда как на самом деле мужчина не обладал такими возможностями и полномочиями.

Евгений Гурьев сообщил об этом предложении в правоохранительные органы и стал участником оперативных мероприятий. В октябре 2020 года на автомобильной парковке возле ресторанного комплекса в Уфе обвиняемый получил от экс-министра требуемую сумму и был задержан с поличным сотрудниками УФСБ России по РБ.

Задержанный полностью признал вину в совершенном преступлении, и как выяснилось, ранее неоднократно привлекался к уголовной ответственности.

- Суд назначил ему наказание в виде двух лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима, - уточнили в прокуратуре Башкирии.

Напомним, бывшего вице-премьера и экс-министра земельных и имущественных отношений Башкирии Евгения Гурьева обвиняли в превышении должностных полномочий. Но в ноябре 2020 года он был полностью оправдан Кировским районным судом Уфы, который не нашел в действиях экс-чиновника состава преступления.