В отдаленном поселке Приангарья сгорело больше половины домов

Крупный пожар в поселке Дальнем Нижнеилимского района ликвидирован, сообщили в четверг в пресс-службе управления МЧС по Иркутской области. Из 48 зданий поселка сгорели 28, в том числе жилые дома.

Жертв нет. Лишившиеся жилья люди временно размещены у родственников. В поселок направлены психологи для работы с населением.

Огонь, распространившийся на площадь 4200 квадратных метров, удалось погасить к 6 часам 25 минутам по местному времени. Сотрудники МЧС продолжат дежурство в населенном пункте до полной ликвидации последствий ЧП. Специалисты до сих пор занимаются проливкой отдельных очагов пожара.

В тушении приняли участие 129 человек: 60 сотрудников министерства, бойцы авиалесохраны, добровольной пожарной дружины, местные жители. Использовались 12 единиц техники, самолет БЕ-200ЧС, два вертолета Ми-8.

Причину возгорания выясняют дознаватели МЧС России.

Напомним, пожар начался в среду, 19 мая, в первой половине дня. Погодные условия сильно затрудняли тушение огня - дул порывистый ветер, способствовавший распространению пламени.

Справка "РГ"

Поселок Дальний с населением 68 человек находится на берегу реки Илим, в 118 километрах от районного центра. Автомобильное и паромное сообщение с населенным пунктом отсутствуют.