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20.05.2021 11:20
Рубрика: Общество

Денисову пещеру признали особо ценным объектом культурного наследия

Текст: Наталья Граф (Барнаул)

Правительство РФ включило Денисову пещеру из Алтайского края в список особо ценных объектов культурного наследия народов России.

Фото: Александр Кряжев/РИА Новости
Ученые подтвердили, что денисовцы пришли на Алтай 300 тысяч назад

Денисова пещера расположена в живописной долине реки Ануй в Солонешенском районе Алтайского края. Она прославилась на весь мир после того, как секвенирование ДНК найденной в ней в 2008 году фаланги мизинца девочки показало, что это еще не совсем человек современного вида, но и не неандерталец. Этот подвид получил название денисовского человека. Открытие стало сенсацией.

С тех пор раскопки в Денисовой пещере не прекращаются. За прошедшие годы археологам удалось найти в пещере останки четырех денисовцев, двух неандертальцев и Дэнни - девочки-метиса двух подвидов людей.

- Выдающееся историческое значение объекта обусловлено масштабностью и уникальностью природного и культурного ландшафта, многообразием культурных остатков от раннего и среднего палеолита до этнографического времени, - сообщает правительство Алтайского края.

Чиновники рассчитывают, что включение Денисовой пещеры в число особо ценных объектов культурного наследия усилит интерес туристов к региону и его узнаваемость.

Местные власти намерены добиться включения объекта "Денисова пещера" в Список всемирного наследия ЮНЕСКО.

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