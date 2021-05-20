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20.05.2021 07:41
Рубрика: Власть

В обмен на системные решения

Дорожная отрасль Новосибирска получит дополнительные средства из регионального бюджета
Текст: Никита Зайков (Новосибирск)
Российская газета - Экономика Сибири № 109(8460)
По поручению губернатора Новосибирской области Андрея Травникова Новосибирск получит еще 278 миллионов рублей на ремонт и содержание дорог. Ранее с просьбой о дополнительном финансировании из средств регионального бюджета выступили муниципальные власти. По заверению мэрии, денег на содержание дорог выделяется недостаточно. Однако, несмотря на то что просьба в итоге была удовлетворена, глава региона подчеркнул: информация о недофинансировании не соответствует действительности.
В наведении порядка нуждаются не только улицы, но и сама система управления дорожным хозяйством Новосибирска. Фото: Татьяна Кравченко В наведении порядка нуждаются не только улицы, но и сама система управления дорожным хозяйством Новосибирска. Фото: Татьяна Кравченко
В наведении порядка нуждаются не только улицы, но и сама система управления дорожным хозяйством Новосибирска. Фото: Татьяна Кравченко

Как писала "РГ" ("На дороге не валяются", N98 за 06.05.2021), руководство профильного департамента мэрии отстаивало свою позицию на специальном заседании комитета областного Законодательного собрания. Тогда речь шла о 150 миллионах рублей и обещании выкроить из средств городского бюджета еще 50 миллионов. Так что мэрия получает от области помощь сверх собственных ожиданий.

Фото: Татьяна Кравченко
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Однако и областные депутаты, и приглашенные к обсуждению общественники высказались за то, чтобы значительно усилить контроль расходования средств со стороны муниципалитета, а также выполнения подрядными организациями своих обязательств. Но одним из основных требований стала реорганизация системы управления дорожной отраслью города, например переподчинение дорожно-эксплуатационных управлений напрямую заместителю мэра.

- То, что ситуация в дорожной сфере - состояние дорог Новосибирска, их содержание не устраивает никого, - говорили не один раз, - отметил Андрей Травников. - Мы это слышим и от жителей, и от депутатов. Звучали две основные причины такого положения дел. Первая - финансовая. Она аргументировалась тем, что в свое время за счет перераспределения нормативов налоговых отчислений Новосибирск потерял доходы, финансовую самостоятельность, у него исчезли источники для финансирования своих полномочий. В первую очередь - содержания улиц и дорог. Вторая причина - системные упущения в организации дорожной деятельности.

Но, по мнению губернатора, о недостаточном количестве средств говорить не приходится. Областной минфин провел сравнительный анализ структуры бюджетов шести схожих муниципалитетов - это столицы субъектов федерации, города-миллионники. Оказалось, что ресурсов для содержания дорог и ямочного ремонта у Новосибирска ничуть не меньше. А вот подходы к этой работе нужно менять системно.

И все же, по итогам обсуждений губернатор поручил областному минфину предусмотреть предоставление дополнительно 278 миллионов рублей при подготовке предложений по корректировке регионального бюджета на 2021 год.

- Мы будем отслеживать результат использования этих средств, - пообещал Андрей Травников. - Отмечу, что я готов и дальше добиваться дополнительного увеличения финансирования дорожной деятельности в Новосибирске, но только в обмен на системные решения в управлении этой отраслью.

Тем временем

В регионе начались работы по нацпроекту "Безопасные качественные дороги": первые бригады вышли на ряд объектов в Новосибирске и Искитиме. Финансирование составит 7,4 миллиарда рублей, запланировано отремонтировать и построить 103 участка общей протяженностью свыше 277 километров. Всего же объем дорожного фонда в этом году составит 28,5 миллиарда рублей, в нормативное состояние приведут 423 километра покрытия.

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Но, по мнению руководителей муниципалитета, обязательства по участию в нацпроекте, одновременно с выполнением работ на магистральных объектах, мешают проводить текущий ремонт дорог.

- Сегодня Новосибирску дают возможность участвовать в национальном проекте "Безопасные качественные дороги". Но тут 30 процентов средств из бюджета города - это не федеральные и даже не областные деньги, - отметил мэр Анатолий Локоть, поясняя, что нацпроект забирает ту долю отчислений транспортного налога, которую получает Новосибирск. Сегодня, по словам главы муниципалитета, в бюджет города поступает лишь 20 процентов от общих сборов в регионе, это 374 миллиона рублей.

Но помимо текущего содержания дорог, город нуждается и в специальной технике для уборки улиц. В частности, почти отсутствует малые машины, способные заезжать на тротуары для их очистки. С каждым годом парк дорожной техники не просто стареет, а серьезно сокращается. За последние семь лет он стал меньше на 97 машин. Но и почти 300 миллионов рублей, которые пообещали региональные власти, не решат эту проблему в ближайшее время.

В регионах Власть Работа власти Регионы Филиалы РГ Сибирь СФО Новосибирская область Новосибирск

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