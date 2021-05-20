Из-за паводка в Красноярском крае эвакуированы почти 70 человек

Циклон и обильные дожди осложнили паводковую обстановку в южных и центральных районах Красноярского края. Из-за повышения уровня воды в реках подтоплены населенные пункты и участки дорог, сообщили в региональном управлении МЧС.

Особенно напряженная ситуация сложилась в селах Ермаковское, Григорьевка и Нижнеусинкое Ермаковского района. Вода залила более 70 приусадебных участков, 20 жилых домов. Эвакуированы 69 человек, в том числе 18 детей. Люди временно поселились у родственников. Организованы три пункта временного размещения граждан.

На месте работают межведомственный оперативный штаб, группа краевого главка МЧС, сотрудники пожарно-спасательных гарнизонов, представители муниципалитета, полиции и других ведомств - задействованы более 100 человек, свыше 40 единиц техники. Беспилотные летательные аппараты отслеживают обстановку.

На утро 20 мая в Ирбейском и Каратузском районах зафиксированы переливы дорог местного значения, нарушено дорожное сообщение с несколькими населенными пунктами. Здесь дежурят пожарно-спасательные подразделения, уточнили в МЧС.