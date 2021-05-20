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20.05.2021 10:32

При поддержке СУЭК состоялся субботник участников проекта #ВнеГорького

В Ленинск-Кузнецком городском округе при поддержке АО "СУЭК-Кузбасс" (входит в СУЭК Андрея Мельниченко) состоялся субботник на территории, отобранной для участия во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды.
Фото: Пресс-служба СУЭК-Кузбасс Фото: Пресс-служба СУЭК-Кузбасс
Фото: Пресс-служба СУЭК-Кузбасс

Участниками субботника в будущем Городском парке (рабочее название проекта #ВнеГорького) стали более шестидесяти горожан - советы молодежи предприятий "СУЭК-Кузбасс", Трудовой отряд СУЭК, юные экологи школы №2, лидеры общественного движения по развитию городской территории.

Выступая на митинге перед началом субботника, заместитель главы Ленинск-Кузнецкого городского округа по социальным вопросам Дмитрий Ефлов подчеркнул, что сегодня происходит действительно историческое событие в жизни города - подготовка места для большой садово-парковой зоны, которая будет радовать несколько поколений ленинск-кузнечан. И замечательно, что это делается руками активных молодых людей, по-настоящему заинтересованных в том, чтобы "малая родина" становилась лучше, комфортней для жизни.

Начальник отдела по связям и коммуникациям АО "СУЭК-Кузбасс" Ксения Усенко отметила, что в этом году СУЭК исполняется 20 лет. "В честь юбилея сотрудниками компании делается много добрых, полезных дел. Одно из них - всевозможная поддержка уникального проекта #ВнеГорького. Его реализация, безусловно, даст новый импульс к развитию шахтерского города".

В рамках субботника участники очистили от мусора и старых поломанных деревьев, кустарников участок рядом с небольшим озером. Многие из ребят впервые для себя узнали, что оказывается практически в центре города есть такая "лесная" территория. И, конечно, хотелось, чтобы она стала действительно цивилизованным местом отдыха для земляков самого разного возраста.

- В черте городе практически нет водоемов, куда можно было бы прийти отдохнуть в летний период, - говорит сотрудница ООО "Сиб-Дамель" Виктория Моисеева. - Хорошо, что сейчас появился такой проект. Наша компания, мы - волонтеры, стараемся поддерживать самые разные социальные акции. А здесь планируется создать настоящий современный парк. Это круто. Это интересно. И это нужно Ленинску-Кузнецкому.

Фото: Пресс-служба СУЭК-Кузбасс

Отметим, что в рамках участия во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды уже состоялось несколько этапных мероприятий. На сайте администрации города Ленинска-Кузнецкого, а также в муниципальных учреждениях города и на предприятиях компании "СУЭК-Кузбасс" прошло открытое общественное голосование по выбору территории для участия в конкурсе. В онлайн-формате Урбан-форума состоялась проектная сессия с трансляцией в социальных сетях и видео-хостинге YouTube. Следующим этапом участия является завершение детальной проработки проекта и его представление на региональном уровне, а также размещение в соцсетях презентационного видеоролика.

У СУЭК уже есть успешная практика поддержки территорий присутствия в конкурсе. Так в 2020 году проект благоустройства парка "Вокзальный" в Мысках парка победил во всероссийском конкурсе проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях. На его реализацию в 2021 году определен грант в размере 70 миллионов рублей. Еще одним победителем конкурса в той же категории стал старейший город Новосибирской области - Куйбышев. Согласно проекту, преобразится центральная городская площадь. Реконструкция общественного пространства площади будет осуществлена с сохранением ее архитектурно-исторического наследия.

Справка

СУЭК - одна из ведущих угледобывающих и энергетических компаний мира, крупнейший в России производитель угля, крупнейший поставщик угля на внутренний рынок и на экспорт, один из основных производителей тепла и электроэнергии в стране. Добывающие, перерабатывающие, энергетические, транспортные и сервисные предприятия СУЭК расположены в 12 регионах России. На предприятиях СУЭК работают более 70 000 человек. Основной акционер - Андрей Мельниченко.

Материал подготовлен пресс-службой СУЭК-Кузбасс

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