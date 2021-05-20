Подведены предварительные итоги возведения "Арены Омск". Новый ледовый комплекс, строительство которого началось в прошлом году, появится на месте снесенного. Проект реализуется на условиях государственно-частного партнерства. Инвестиции оцениваются в 12 миллиардов рублей. Спорткомплекс, рассчитанный на 12 тысяч болельщиков, станет одной из площадок Молодежного чемпионата мира по хоккею 2023 года.

Пока омские хоккеисты тренируются и играют в подмосковной Балашихе и демонстрирует отличные результаты. По итогам сезона команда "Авангард" стала обладателем главного хоккейного трофея - "Кубка Гагарина", "Омские ястребы" в первенстве ЮХЛ РФ взяли бронзу.

Будущая "Арена-Омск" предназначена не только для ледовых баталий, но и для концертно-культурных мероприятий. Предусмотрена специальная площадка для соревнований по киберспорту.

За ходом работ фанаты могут следить в режиме онлайн. Уже почти возведены стены, формируются трибуны. Строители поэтажно укрепляют балки и колонны, бетонируют арматурный каркас, заливают перекрытия.

На уровне первого этажа основного здания монтируются внутренние перегородки и сети пожаротушения. Установлены металлоконструкции двух контрольно-пропускных пунктов.

Строительство идет с опережением графика. Создана специальная правительственная комиссия, курирующая возведение объекта. Власти не хотят допустить повторения истории с прежней хоккейной ареной, прослужившей всего 11 лет. Многофункциональный спортивный комплекс "Арена Омск", снесенный в сентябре 2019 года, был одним из самых вместительных в стране (10 318 зрителей). С 2007 по 2018 годы он служил домашней ареной ХК "Авангард" и молодежному ХК "Омские ястребы". Впоследствии в несущих конструкциях здания появились трещины. Изначально речь шла о реконструкции арены. Однако строительная экспертиза, обнаружившая дефекты на 90 процентах обследованных участков, признала объект аварийным и не подлежащим восстановлению.

Прямо напротив строительной площадки, на другом берегу Иртыша расположена новая хоккейная академия "Авангард", там же должна появиться современная гостиница. Первоначально предполагалось возвести к ЧМ несколько четырех- и пятизвездочных отелей на 800 номеров. Однако помешала пандемия. Тем не менее, на пересечении улиц Гагарина и Щербанева строят "Хилтон", который примет болельщиков хоккейного чемпионата.

На днях объявлено о начале возведения гостиничного комплекса "Космос" с вводом в эксплуатацию в будущем году. Девятиэтажный отель на 200 номеров с подземным бункером расположится на набережной Тухачевского. Он обойдется в один миллиард рублей.

По данным регионального минэкономики, до пандемии коронавируса в дни статусных мероприятий в Омск прибывало более двух тысяч гостей. Номерной фонд местных гостиниц, по разным оценкам, ненамного превышает эту цифру. При этом в городе пока нет ни одного пятизвездочного отеля.

Параллельно строительству арены в городе формируется транспортный узел.

- Мы провели исследования, необходимые для создания оптимальной схемы движения автомобильного и пешеходного потоков в период проведения матчей, - сообщил и.о. руководителя департамента транспорта омской мэрии Вадим Кормилец. - Для тринадцати левобережных перекрестков включим "зеленую" волну. Это поможет избежать пробок, сделает быстрой и комфортной доставку болельщиков до и после игр в разные точки города.

Тем временем

В Омске растет спрос на специалистов индустрии гостеприимства. "За последний месяц число открытых вакансий увеличилось на восемь процентов. При этом с местными работодателями конкурируют иногородние компании, которые приглашают специалистов на сезонную работу в курортные регионы России. А средняя предлагаемая зарплата в апреле в Омской области составила 43,6 тысячи рублей, что на десять процентов ниже среднероссийского показателя", - отметила руководитель пресс-службы "HeadHunter Сибирь" Лилия Эсауленко.