В Хакасии Роспотребнадзор назвал причину массового отравления

Эпидемиологическое расследование, проведенное экспертами Роспотребнадзора после жалоб сельских жителей Республики Хакасия, показало, что причиной их массового отравления стала питьевая вода, сообщили в ведомстве.

Напомним, 11 жителей поселка Копьево Орджоникидзевсого района, в том числе восемь детей, обратились в больницу с признаками острой кишечной инфекции. Среди пострадавших, по данным Следственного комитета, есть также жители поселка Июс.

Специалисты Роспотребнадзора проверили ресурсоснабжающую организацию и установили, что перед подачей населению вода не проходит проектную подготовку - необходимые этапы очистки. Лабораторные исследования выявили несоответствие жидкости нормам по микробиологическим показателям.

В отношении МКП приняты меры административного воздействия, проинформировали в Роспотребнадзоре. Организованы противоэпидемические мероприятия. В частности, проводится хлорирование в емкостях водозаборных колодцев, усилен режим дезинфекции на социально-значимых объектах, проведена финальная дезинфекция пищеблока и столовой школы, ученики которой оказались в числе пострадавших.

Расследование продолжается.

Между тем

В связи с осложнением паводковой ситуации в Хакасии специалисты настоятельно рекомендуют жителям республики использовать для питья только кипяченую или бутилированную воду.