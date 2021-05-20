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20.05.2021 18:03
Рубрика: Власть

Пострадавшие в теракте в Беслане получили первые 7 млн рублей выплат

Текст: Юрий Гень (Северная Осетия)
Фото: Владимир Аносов/РГ Фото: Владимир Аносов/РГ
Фото: Владимир Аносов/РГ

Пострадавшие во время теракта в Беслане, который произошел в школе № 1 в 2004 году, получили первые выплаты. С начала нынешнего года им перечислено около семи миллионов рублей. Об этом во время общения с журналистами сообщил заместитель министра экономического развития РФ Сергей Назаров, который находится с визитом в Северной Осетии.

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"К 1 мая уже порядка 15 человек получили - около 7 миллионов рублей. Это рабочая программа, она стандартная и будет дальше продолжаться", - сказал Сергей Назаров, обратив внимание на то, что это первые выплаты, и они будут продолжаться на системной основе, а средства уже заложены на ближайшие годы.

На 2021-2023 годы в федеральном бюджете заложены средства на оказание дополнительной финансовой поддержки пострадавшим от теракта в Беслане. По данным властей региона, общая сумма выплат составит порядка 125 миллионов рублей.

Врио главы Северной Осетии Сергей Меняйло и Сергей Назаров посетили мемориальный комплекс "Город ангелов", где похоронены погибшие в теракте дети. Также делегация побывала бесланской школе №1, где произошел теракт. Здесь планируется создать международный центр профилактики терроризма "Беслан. Школа №1". Проект предусматривает консервацию всех сохранившихся частей памятника и воссоздание уничтоженных частей здания для создания мемориально-исторического центра. Также планируется реставрация существующего здания школы №1 и строительство нового вспомогательного здания музея. На эти цели требуется более 220 миллионов рублей. Сдать объект планируется в 2023 году.

С момента страшного теракта в Беслане прошло уже более 16 лет. Тогда школу и всех, кто в ней был на праздничной линейке, захватили террористы, взяв в заложники 1128 человек. В результате теракта погибли 334 человека, из которых 186 - дети.

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