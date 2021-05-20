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20.05.2021 18:35
Рубрика: Происшествия

На Кубани передали в суд дело полицейского, насмерть сбившего подростка

Текст: Михаил Сухарев (Краснодарский край)

Уголовное дело против бывшего сотрудника полиции, который в сентябре 2020 года насмерть сбил 16-летнюю девушку в станице Старокорсунской Краснодарского края, передали в суд. Как сообщили в пресс-службе следственного управления СК по региону, необходимые доказательства собраны, расследование окончено.

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- Завершено расследование уголовного дела в отношении 24-летнего бывшего полицейского ППС УМВД РФ по городу Краснодару, обвиняемого в нарушении правил дорожного движения, повлекшего по неосторожности смерть 16-летней девушки, сопряженном с оставлением места ДТП, - говорится в сообщение следственного ведомства.

Ранее сообщалось, что 19 сентября 24-летний полицейский ППС УМВД РФ по городу Краснодару в станице Старокорсунской насмерть сбил несовершеннолетнюю девушку, которая переходила дорогу по пешеходному переходу. После ДТП сотрудник полиции скрылся и попытался уничтожить следы столкновения. Вскоре его нашли и задержали, из полиции мужчину уволили.

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