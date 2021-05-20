На месте трассы "Таврида" найдены артефакты возрастом более 3500 лет

Под Севастополем на месте строительства 8-го участка трассы "Таврида" археологи обнаружили уникальное поселение бронзового века с артефактами возрастом более 3500 лет. На месте раскопок найдено 3,5 тысячи предметов XV века до нашей эры, которые будут переданы музею-заповеднику "Херсонес Таврический".

- Поселение относится к XVI-XV векам до нашей эры, оно появилось за два столетия до Троянской войны и за 1000 лет до Херсонеса, - рассказал замначальника Крымской новостроечной экспедиции Института археологии РАН Олег Шаров. - Подобные поселения ранее находили только в районе Феодосии и Коктебеля, а также близ Ростова-на-Дону. Возле Севастополя это первая находка. Еще предстоит выяснить, как это население появилось в юго-западной части Крыма.

Раньше ученые считали, что могильник Дездар-Дере-3 относится к римскому периоду, но когда начали "копать", оказалось, что его возраст на два тысячелетия старше.

- Поселение относится к Каменско-ливенцовской культуре - первым скотоводам и земледельцам бронзового века, - говорит Шаров. - На этой территории они выпускали скот, когда оставалась голая скала - мергель, уходили на новое место, а когда снова вырастала трава - возвращались. Мы нашли до 10 таких прослоек, то есть 10 раз они возвращались сюда.

В поселении найдено множество каменных и кремневых орудий, лепная многоваликовая керамика: глиняные горшки с орнаментами, каменные жернова, ступки, фрагменты топоров, кремневые ножи, сверла, наконечники стрел, обломки тесел. Из бронзовых изделий обнаружена одна игла. Бронза в тот период была очень редким, дорогим металлом, его переплавляли и делали новые орудия, поэтому найти его в поселениях - большая удача. Найденные предметы датируются XVI-XV веками до нашей эры, а часть керамики - XX веком до нашей эры.

На месте раскопок археологи провели научный эксперимент, чтобы показать, как жители Крыма в доисторическую эпоху изготавливали орудия и посуду. Чтобы сделать орудие из кремня, камень разбивали, выбирали подходящие осколки, а затем скалывали мелкие чешуйки по краям, чтобы придать форму ножа или наконечника стрелы. На ракушке делали зарубки острым кремневым ножом, а затем при ее помощи выбирали внутреннюю часть глиняной заготовки, чтобы стенки изделия были более тонкими. Отсюда полосы и насечки на внутренней стороне глиняных горшков, найденных в поселении Дездар-Дере-3.

Раскопки проводились с декабря 2020 года по май 2021. Предметы находили на глубине до трех метров. Над поселением рос можжевеловый лес, который был пересажен перед началом работ.

- Если бы не трасса "Таврида", которая прошла через это место, мы бы не нашли это поселение, - говорит Шаров. - Поселение открыто полностью, раскопки завершены. Участок 47 тысяч метров мы сдаем компании "ВАД", они могут начинать строительство дороги.

Тем временем

Археологи также завершили раскопки позднескифского могильника Киль-Дере в Инкерманской долине под Севастополем. Предметы, найденные на раскопках, сегодня показали журналистам.

- Найдено 420 погребений, из них только 30 оказались нетронутыми, а остальные 390 были полностью разграблены, - рассказал Олег Шаров. - Но то, что не заинтересовало черных копателей, которые здесь орудовали в 2007-2009 годах, оказалось интересно нам. Оставшихся вещей было достаточно, чтобы понять, что это позднескифская культура, могильник датирован I-IV веками нашей эры.

Ученые полагают, что здесь находились могилы знати. Об этом говорит и высокая степень разграбления, и оставленные предметы.

- Ценная краснолаковая посуда, стеклянные изделия, римские монеты: серебряные динарии, сестерции, ассы, - говорит археолог. - Многие находки связаны с Римской империей, а в это время вексилляции (отряды) римских легионов находились в Херсонесе. Найденные вещи говорят о том, что часть этих людей могли служить в римских вексилляциях. О высоком статусе говорит и присутствие надгробий.

В могильнике Киль-Дере найдены 63 каменных надгробия - такого количества археологи на находили ни в одном позднескифском могильнике Крыма. Традиционно могильники располагались в долинах рек, а Киль-Дере, наоборот, находится на горе.

- Этот могильник даст новый взгляд на позднескифскую культуру в Крыму, - уверен ученый.

Как рассказал ведущий инженер АО "ВАД" Роман Слободянюк, когда работа археологов завершится, место, где находился могильник Киль-Дере, будет засыпано грунтом, склон рекультивируют и засеют травой. А по бывшей территории поселения Дездар-Дере пройдет трасса.