Путевки на курорты Кубани забронированы до осени на 90 процентов

С начала 2021 года на курортах Краснодарского края уже отдохнули три миллиона туристов, что на 20 процентов выше, чем в 2019-м. 90 процентов номеров забронированы и выкуплены до 1 сентября. Об этом сообщил губернатор Кубани Вениамин Кондратьев во время краевого совещания в Геленджике.

- Это сезон будет особенным, большая часть тех, кто привык отдыхать за рубежом, приедут на побережье края, - объяснил глава региона. - У нас сейчас нет другого выхода, кроме как создавать условия для строительства новых отелей.

Как сказал вице-губернатор Александр Руппель, сейчас в регионе более 10,5 тысячи средств размещения вместимостью 242 тысячи номеров.

- В течение этого года планируем открыть еще 13 отелей, причем не только на Черноморском побережье, но и в "степной зоне" - Мостовском, Кущевском и Курганинском районах, - отметил он. - Такая диверсификация турпредложения позволит разводить потоки отдыхающих, создавать новые точки притяжения.

Как ранее писала "РГ", Кубань на майские праздники посетили более 680 тысяч туристов.