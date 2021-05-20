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20.05.2021 16:55
Рубрика: Происшествия

В Анапе оштрафовали аниматора-зазывалу в костюме коня

Текст: Ирина Белова (Краснодарский край)

В анапском поселке Витязево сотрудники полиции впервые на Кубани привлекли к административной ответственности недобросовестных аниматоров, один из которых оказался в костюме коня-зазывалы.

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Как сообщает пресс-служба отдела МВД России по Анапе на своей странице в Instagram, нарушителей обнаружили через интернет. Аниматоры взимали деньги за фотографии с собой, причем после съемки сумма оказывалась значительно выше, чем заявлялось перед съемкой.

Полицейские пресекли незаконную деятельность и провели проверку, по итогам которой 29-летнего жителя соседнего региона, прибывшего в Анапу на заработки, правоохранители привлекли к административной ответственности.

Как ранее писала "РГ", накануне открытия летнего сезона Краснодарский край первым из всех российских регионов законодательно урегулировал работу промоутеров. Теперь за навязывание жителям и гостям Кубани услуг зазывалам грозит штраф в пять тысяч рублей.

В регионах Происшествия Правосудие Охрана порядка Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ ЮФО Краснодарский край

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