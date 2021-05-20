В Анапе оштрафовали аниматора-зазывалу в костюме коня

В анапском поселке Витязево сотрудники полиции впервые на Кубани привлекли к административной ответственности недобросовестных аниматоров, один из которых оказался в костюме коня-зазывалы.

Как сообщает пресс-служба отдела МВД России по Анапе на своей странице в Instagram, нарушителей обнаружили через интернет. Аниматоры взимали деньги за фотографии с собой, причем после съемки сумма оказывалась значительно выше, чем заявлялось перед съемкой.

Полицейские пресекли незаконную деятельность и провели проверку, по итогам которой 29-летнего жителя соседнего региона, прибывшего в Анапу на заработки, правоохранители привлекли к административной ответственности.

Как ранее писала "РГ", накануне открытия летнего сезона Краснодарский край первым из всех российских регионов законодательно урегулировал работу промоутеров. Теперь за навязывание жителям и гостям Кубани услуг зазывалам грозит штраф в пять тысяч рублей.