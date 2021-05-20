Появилось видео из самолета, попавшего в пыльную бурю над Астраханью

В интернете появилось видео, снятое пассажирами самолета, летевшего по маршруту Санкт-Петербург - Астрахань и попавшего в пыльную бурю над Астраханской областью.

Впечатляющие съемки велись через иллюминатор. Поднятая высоко в небо пыль на какое-то время даже полностью заслонила вид из самолета.

На видео слышны вскрики пассажиров, их комментарии и попытки успокоить друг друга.

"Какой кошмар! Вот это пыльная буря! Держись за ручку, спокойно, расслабься!" - можно различить на записи. Также пассажиры обратили внимание на то, насколько четко видны сверху границы пыльной бури, и отметили момент, когда самолет смог "пробить" эту преграду.

Пассажирам пришлось пережить несколько по-настоящему неприятных минут. Как рассказал РИА Новости один из них Егор Анисимов, во время посадки из-за крена лайнера возникло ощущение, что самолет падает.

Между тем во время пыльной бури в Астраханской области пострадали два человека. Получивший травмы при падении дерева ребенок в тяжелом состоянии попал в реанимацию. Сообщается, что ветер дул со скоростью до 20 метров в секунду.