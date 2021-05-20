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20.05.2021 20:56
Рубрика: Происшествия

Забытая тайга

Сильнейшие пожары в Тюменской области потребовали увеличения группировки спасателей
Текст: Тимофей Борисов
Российская газета - Федеральный выпуск № 110(8461)
Просчеты местных властей при подготовке к пожароопасному сезону теперь приходится исправлять в экстренном порядке. Тюмень - единственный регион в стране, где введен режим ЧС. Там бушует больше всего пожаров в стране - по площади и по количеству, ландшафтных и лесных. В четверг заместитель Генпрокурора РФ Сергей Зайцев внес из-за лесных пожаров представление в отношении заместителя губернатора Тюменской области Ларисы Теплоуховой.
Из 24 тысяч гектаров лесных пожаров в стране 22 тысячи приходится на Тюменскую область. Фото: МаксиМ Слуцкий/ТАСС Из 24 тысяч гектаров лесных пожаров в стране 22 тысячи приходится на Тюменскую область. Фото: МаксиМ Слуцкий/ТАСС
Из 24 тысяч гектаров лесных пожаров в стране 22 тысячи приходится на Тюменскую область. Фото: МаксиМ Слуцкий/ТАСС

Несмотря на то что площадь пожаров сократилась более чем вдвое по сравнению с ситуацией недельной давности, положение в регионе остается крайне тяжелым. По состоянию на четверг в Тюменской области действовало 22 лесных пожара. А из общих 24 тысяч гектаров горящего леса в целом по стране 22 тысячи приходится именно на Тюменскую область. Хотя еще неделю назад огненные площади охватывали более 54 тысяч гектаров.

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Таких сильных пожаров в Тюменской области не было более десятка лет. Причина нынешних банальна - человеческий фактор. При этом вход в леса был запрещен еще 20 апреля, но майские праздники показали, что контроль за исполнением решения оказался крайне низким.

Тайга после майских пикников и шашлыков заполыхала так, что в областном центре нечем стало дышать.

Тюмень окутала дымка от горящих лесов, а сильный запах гари чувствовался даже в центре Тюмени. Увеличенные в январе штрафы за беспечность в лесу нарушителей не остановили.

Штрафовать и не пускать в лес людей почему-то не получилось. Очевидно,что дала сбой и четырехуровневая система мониторинга за соблюдением противопожарного режима, о которой недавно рассказывал на пресс-конференции в ТАСС представитель профильного департамента МЧС.

Несмотря на то что запрет на посещение лесов в Тюменской области был введен еще 20 апреля, после майских праздников тайга заполыхала с новой силой

Теперь в помощь федеральной "Авиалесоохране", которая задействовала в Тюмени 296 авиапожарных и трех пилотов, МЧС увеличивает свою группировку пожарных.

Прибывший в область первый замглавы МЧС России Александр Чуприян сообщил накануне о переброшенных в Тюмень из других областей 234 пожарных и 30 единиц техники. Они немедленно были доставлены на самые горячие участки.

"Мы изучили оперативную обстановку. Принимаются управленческие решения, которые будут способствовать ликвидации пожаров в кратчайшие сроки. Если потребуются дополнительные силы, будем укреплять сводную группировку. Будем максимально оказывать помощь муниципальным властям, региону и жителям", - сообщил Александр Чуприян.

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Помимо этого, в четверг местные власти получили представление от надзорных органов. Как сообщили в пресс-службе управления Генеральной прокуратуры РФ по Уральскому федеральному округу, в своем представлении заместитель Генпрокурора Сергей Зайцев обратил внимание на выявленные просчеты при обеспечении пожарных техникой и оборудованием для тушения, а также на недоукомплектование личного состава.

Областным властям указано и на недостатки при проведении противопожарных мероприятий, в том числе по оборудованию специальных минерализованных полос, устройству пожарных водоемов и подъездов к ним.

В регионах Происшествия ЧП Пожары Правительство МЧС Правительство Генпрокуратура Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Тюменская область Лесные пожары

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