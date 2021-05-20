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20.05.2021 08:44
Рубрика: Общество

Мерзлота не вечна?

В ЯНАО формируют первый в РФ центр мониторинга состояния ледяных грунтов
Текст: Анатолий Меньшиков (ЯНАО)
Российская газета - Экономика УРФО № 109(8460)
Арктика - главный барометр состояния климата Земли. Возможно, уже в скором будущем льды одного из двух основных холодильников планеты, где сосредоточены колоссальные запасы углеводородов, большей частью растают, и это принесет далеко не только блага вроде круглогодичного плавания по Севморпути. Велики угрозы для уже созданной промышленной, инженерной, жилищно-коммунальной инфраструктуры, ее устойчивости, прочности. Об инструментах прогнозирования состояния грунтов и вод в высоких широтах для минимизации экономических и экологических рисков заявили недавно представители и федерального правительства, и ямальского.
Фото: Пресс-служба губернатора ЯНАО Фото: Пресс-служба губернатора ЯНАО
Фото: Пресс-служба губернатора ЯНАО

В Арктике температура воздуха повышается в среднем вдвое быстрее, чем в других регионах. Для этого региона 2020-й за всю историю метеонаблюдений стал вторым небывало теплым годом, а для ее российской части - беспрецедентно теплым. Процесс продолжается. В отдельные дни мая рекордно высокая для этого месяца температура - 19-24 градуса - устанавливалась в восточной зоне Ямало-Ненецкого округа. Свежий и очень наглядный пример негативных последствий стремительного изменения климата в районах Приполярья - частичное разрушение нынешней весной автотрассы Салехард-Надым, введенной в эксплуатацию всего полгода назад и ныне закрытой на ремонт. По мнению ряда экспертов, одной из причин порчи трассы стало использование технологий, рассчитанных на относительную незыблемость многолетнемерзлых пород. А они уже не выдерживают расчетную нагрузку - "плывут". Следовательно, нужны иные технологии.

Фото: iStock
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- Настоящими островами тепла в тундре и лесотундре стали города. Растепление грунтов здесь наиболее ярко проявляется. В Якутске восьмиметровые сваи сегодня лишь на три метра находятся в мерзлоте. Полвека назад это казалось немыслимым. Льды отступают под воздействием автотранспорта, плотных коммуникаций и жилой застройки, промышленных узлов. Другой пример: на севере Гыданского полуострова проход тепла на 10 сантиметров глубже обычного привел к метановым выбросам на поверхность сгнившего торфа, а он притянул к себе дополнительное солнечное тепло, - объясняет механизм деградации академик РАН Владимир Мельников, уверяющий, впрочем, что близится очередной цикл похолодания.

Власти автономии объявили, что на базе Научного центра изучения Арктики откроют первую в стране лабораторию криологии Земли и геотехнической безопасности - в рамках межтерриториального научно-исследовательского проекта "Прогноз деградации мерзлоты, технология автоматизированного контроля несущей способности мерзлых грунтов под объектами капстроительства". Тут требуется синтез наук - криологии, геофизики, гидрогеологии, привлечение лучших специалистов инженерно-строительного профиля.

С недропользователями достигнута договоренность о передаче в формирующийся единый аналитический центр информации с датчиков, установленных в слоях мерзлоты на нефтегазовых месторождениях. Отслеживать "подземную погоду" будут практически во всех крупных населенных пунктах региона. Крайне важно, подчеркивает губернатор Дмитрий Артюхов, защитить от деформации капитальные объекты, стоимость которых только в ЯНАО исчисляется триллионами рублей.

- Новая структура позволит решать инженерные задачи на стадиях проектирования, строительства, эксплуатации сооружений, адаптировать передовые научно-технические разработки к условиям Крайнего Севера. Это серьезный шаг к возрождению системы государственного мониторинга мерзлоты, - говорит замгубернатора Александр Мажаров.

В Минприроды РФ, где планируют воссоздать национальную сеть наблюдений за мерзлотой на базе Росгидромета, усилия региональных властей всячески приветствуют.

Прямая речь

Александр Козлов, министр природных ресурсов и экологии РФ:

- На северных территориях понятие "вечная мерзлота" уходит, и нам нужно научиться управлять тем процессом, что сейчас происходит. Каждый такой регион понимает, что с ним будет через 20-30 лет - он перестанет быть северным или вдруг станет сельскохозяйственным. К этому нужно адаптироваться. Помимо того, мы подписали ряд международных документов (Киотский протокол и Парижское соглашение), в которых взяли на себя обязательства и, конечно, должны их выполнить.

Глобальное потепление отбросит Землю в эпоху палеоцена
В регионах Общество Экология Общество Природа Общество Наука Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО ЯНАО Арктика: битва за ресурсы

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