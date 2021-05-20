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20.05.2021 14:46
Рубрика: Общество

Ученые рассказали, что помогло спасти оленей во время гололеда в тундре

Текст: Елена Панова
Ученые Арктического научно-исследовательского стационара Института экологии растений и животных УрО РАН обнародовали данные исследований о влиянии гололеда в тундре на поведение и численность оленей.
Фото: Пресс-служба губернатора ЯНАО Фото: Пресс-служба губернатора ЯНАО
Фото: Пресс-служба губернатора ЯНАО

Напомним: природная стихия - гололед - сковал прочной коркой льда почти две трети Сеяхинской тундры на Ямале на несколько месяцев в начале этого года. В результате олени, питающиеся подножным кормом, не могли добраться до своей основной пищи - ягеля. Гололед в тундре - явление коварное и довольно широко известное. Он образовался после дождей, прошедших в конце прошлого года. Грянувшие за этим морозы превратили лед в практически непробиваемый панцирь.

Фото: Администрация Ямальского района/vk.com
Власти Ямала оперативно помогли оленеводам, попавшим в зону "гололеда"

Как рассказали ученые, единственным верным решением для того, чтобы спасти оленей от гибели, было отпустить стада на вольный выпас, чтобы животные смогли сами найти себе пищу. Специальные комбинированные корма, которые доставляли в этот период для подкормки, не могли исправить положение полностью, все-таки олени привыкли питаться главным образом природным кормом.

- Самые сложные условия сложились в тундре к северу от фактории Тамбей, - рассказал научный сотрудник Института экологии растений и животных УрО РАН Павел Орехов. - Исследования подтвердили наши предположения о причинах обледенения некоторых участков. В ноябре и декабре прошлого года трижды прошли дожди в период начала формирования устойчивого снежного покрова. Ситуацию усугубило то, что нынче выпало мало снега и морозы при этом стояли в течение всей зимы.

Тундровики решили не ограничивать оленей зоной выпаса вблизи чумов.

- И это в конечном итоге, как показала практика, и позволило сберечь большую часть поголовья. К слову, такую модель выпаса животных часто используют пастухи, зимующие в тундровой зоне, причем не только в сезоны с аномальными погодными условиями. Этот надежный алгоритм и помог сохранить оленей, - отметил научный сотрудник Института экологии растений и животных УрО РАН Александр Волковицкий.

По словам ученого, у такой модели есть и минусы, и о них оленеводы хорошо знают. Так, при вольном выпасе перемешиваются животные разных собственников, а также с дикими оленями. На то, чтобы собрать их и разделить уходит много времени и сил. Но все же тундровики решили сознательно пойти на этот шаг.

Фото: Пресс-служба губернатора ЯНАО
Коренным народам не нужно будет отчитываться за вылов рыбы

Чтобы собрать животных, в апреле ямальские пастухи установили временный кораль, куда и сегодня пригоняют животных. И уже из этого заграждения оленей забирают собственники. В поисках животных приходится много ездить на снегоходах и квадроциклах по тундре. Поэтому топливо, которое государство бесплатно предоставляет оленеводам, приходится как никогда кстати.

Сколько оленей удалось собрать, пока точно неизвестно. Активные поиски продолжаются. По словам тундровиков, часть оленей могла уйти на Гыданский полуостров. Из-за сложности маршрута проверка этой версии займет много времени.

Окончательно оленей сеяхинской тундры пересчитают летом во время вакцинации животных от сибирской язвы. Власти Ямальского района уже анонсировали меры поддержки для семей, потерявших часть стада. Им помогут восстановить поголовье.

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По словам российского ученого в области ветеринарии Касима Лайшева, с оледенением тундры периодически сталкиваются оленеводы Камчатки, Таймыра и Чукотки. Этой зимой аналогичное явление зафиксировано в Норвегии и Швеции. Как отметил Александр Соколов, на Ямале самое катастрофичное оледенение было зафиксировано зимой 2013-2014 годов на юге полуострова Ямал.

- Семь лет назад, по разным оценкам, от бескормицы погибло около 10 процентов всего поголовья оленей. Однако за два-три года численность животных восстановилась и превзошла показатели лета 2013 года. Этому способствовали благоприятные погодные условия. Если в ближайшие годы нас ждут ранние весны, прохладные летние сезоны, долгие теплые осени, мягкие зимы без резких перепадов температуры, поголовье восстановится довольно быстро, считают ученые.

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