По данным Центробанка, количество эскроу-счетов в УрФО за год выросло в четыре раза и превысило 38 тысяч. Сумма на них увеличилась в пять раз и достигла 108 миллиардов рублей. На 1 апреля было раскрыто более 13 тысяч счетов - застройщики получили почти 39 миллиардов рублей. Наиболее крупные суммы перечислили им жители Югры - в среднем по 4,1 миллиона рублей за квартиру, самое дешевое жилье - на Южном Урале, на каждого дольщика пришлось около 1,6 миллиона.

А вот по объему денежных остатков в системе эскроу лидирует Свердловская область: на 14 тысячах счетов накоплено свыше 45 миллиардов рублей. За год первый показатель вырос в пять раз, второй - в шесть, благодаря чему регион вошел в пятерку лидеров проектного финансирования в России. Для сравнения: тюменцы вложили в долевое строительство 38 миллиардов, югорчане - 11 (уровень зарплат в северном регионе выше, но население значительно меньше).

- В Свердловской области раскрыто более 4000 счетов эскроу на сумму более 14 миллиардов, то есть столько дольщиков стали собственниками жилья, а застройщики получили в свое распоряжение средства, хранившиеся в банках. При этом наполняемость эскроу-счетов остается высокой, что позволяет девелоперам получать недорогое финансирование на реализацию своих проектов (в среднем под три процента годовых.- Прим. ред.), - отмечает начальник экономического управления Уральского ГУ Банка России Алексей Кориков.

По сведениям Единой системы жилищного строительства, на Среднем Урале через эскроу финансируется уже 78 процентов новостроек. При этом на рынке превалирует низкобюджетный спрос - более половины сделок по "долевке" приходится на квартиры площадью до 45 квадратных метров, констатирует аналитический сервис bnMAP.pro. К тому же 84 процента договоров укладывается в бюджет до шести миллионов рублей. Около 62 процентов заключается с использованием заемных средств. В среднем свердловчане берут ипотеку на 18 лет.

- Ажиотажный спрос на жилье в прошлом году вновь сделал актуальной тему инвестиций в недвижимость. Специфика лишь в том, что на рынке оказалось большое число тех, кто инвестирует в квартиры с использованием ипотеки. Сейчас это называют "инвестиции с кредитным плечом", - поясняет Михаил Хорьков, аналитик Уральской палаты недвижимости.

По мнению эксперта, нет ничего удивительного в том, что в период заметного роста цен формируются спекулятивные настроения, тем более что льготная ипотека позволяет быстро зайти на растущий рынок. Дальше необходимо оперативно выйти из него, продав жилье дороже и закрыв долг банку.

- В теории все просто и привлекательно. На практике на это способны немногие. Большинство "инвесторов с ипотекой" - те, кто вкладывает материнский капитал, покупает квартиру про запас детям. Эта категория выходит на рынок не для решения текущих задач, а потому, что есть небольшой капитал и высокое доверие к недвижимости как к способу его сохранения, - рассуждает Хорьков. - Но что случится в будущем, если около 20-30 процентов нынешних подростков будут обеспечены "стартовой квартирой"? Кто будет формировать спрос на жилье, которое сегодня рассматривается как инвестиционное?

Мысль, что население постепенно перестает воспринимать недвижимость как безусловно выгодное вложение, косвенно подтверждает соцопрос, который компания "инФОМ" проводит ежемесячно по заказу ЦБ, оценивая потребительские ожидания. К примеру, в марте на вопрос, какой способ вложения денег вы считаете наиболее выгодным, недвижимость назвали 27 процентов респондентов, тогда как еще два года назад таких было 35.