Ростуризм: Родители с 25 мая смогут купить путевки в летние лагеря с кешбэком

Программа детского кешбэка стартует в ночь на 25 мая, и с этого момента можно будет приобретать путевки в детские лагеря с компенсацией 50% их стоимости. Об этом сообщила заместитель руководителя Ростуризма Елена Лысенкова в ходе Всероссийского семинара - совещания по актуальным вопросам организации отдыха и оздоровления детей, организованного Министерством просвещения России.

Отправить ребенка в поездку можно будет с момента старта программы, как вчера было объявлено, это будет 25 мая. Соответственно в 00:01 по московскому времени будет запущена реализация программы, и все путевки, приобретенные после этого времени с учетом разницы во времени в разных регионах страны будут подвержены зачислению кешбэка", - сказала Лысенкова. Вернуться из поездки ребенок должен будет до 15 сентября, уточнила она.

По программе кешбэка родители смогут приобрести путевки в стационарные детские лагеря по всей стране и в течение пяти дней получить возврат на карту "Мир" - 50% от стоимости путевки.

В первую очередь задача программы сделать доступнее детский отдых для тех родителей, которые не имеют никаких льгот и приобретают путевки в детские лагеря на коммерческой основе, отметила Лысенкова.

Но воспользоваться кешбэком, по условиям программы, могут и те семьи, которые используют для частичной оплаты путевки сертификаты на льготу за детский отдых, а часть оплачивают самостоятельно. "Семья в этом случае получит возврат на ту сумму, которую самостоятельно оплатить со своей карты "Мир", - пояснила Лысенкова.

Если по каким-либо причинам родители будут вынуждены отказаться от поездки ребенка и придется вернуть путевку, возврат кешбэка также произведется автоматически, никаких дополнительных заявлений писать не придется, отметила Лысенкова.

По ее словам, список участвующих в программе лагерей появится на специальной вкладке сайта мирпутешествий.рф.

Расширить программы кешбэка за счет включения в нее детского отдыха поручил президент России Владимир Путин в своем послании Федеральному Собранию. Вице-премьер Дмитрий Чернышенко накануне объявил, что программа детского кешбэка стартует 25 мая.