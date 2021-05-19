Чернышенко назвал дату запуска программы детского кешбэка

Программа детского кешбэка будет запущена 25 мая, заявил вице-премьер Дмитрий Чернышенко в ходе совещания президента Владимира Путина по итогам реализации послания Федеральному собранию.

"Мы готовы запустить эту меру уже 25 мая", - приводит слова Чернышенко ТАСС.

Поручение включить в программу кешбэка поездки в детские оздоровительные лагеря было дано президентом. В поручении правительству России по реализации послания президента Федеральному Собранию был указан срок представить предложения до 15 мая.

Ростуризм уже подготовил проект постановления правительства для запуска программы.

По условиям программы россиянам будут возмещать 50% стоимости оплаченного турпродукта для детей, то есть путевки в детские лагеря отдыха и оздоровления. Также часть стоимости оплаченного турпродукта вернут финалистам и победителям олимпиад, конкурсов, волонтерских и творческих инициатив, в том числе победителям проектов "Россия - страна возможностей". Как ранее пояснял Чернышенко, возможностями программы воспользуются 357 тысяч детей.

На эти цели из бюджета выделят 5 млрд рублей.