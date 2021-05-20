СБ Украины объявила в розыск депутата Рады Тараса Козака

Служба безопасности Украины объявила в розыск депутата Верховной Рады Тараса Козака, подозреваемого в "госизмене", сообщает РИА Новости.

Лидер партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук пояснил, что Козак в настоящее время находится на лечении в Беларуси.

На вопрос журналистов о том, планирует ли его соратник возвращаться на Украину, Медведчук посоветовал задать этот вопрос лично депутату. Он видел коллегу после оглашения ему подозрения. Парламентарий был возмущен этим решением.

Ранее руководитель СБУ Иван Баканов заявил, что Козак уехал в Россию и не планирует возвращаться. Он также предположил, что депутат мог отправиться из России в другую страну на отдых.

Генеральная прокуратура Украины объявила 11 мая о подозрении в государственной измене и хищении государственных ресурсов в Крыму депутатам Виктору Медведчуку и Тарасу Козаку. По решению суда Медведчука до 9 июля заключили под домашний арест.

Депутатам вменяют в вину передачу сведений о "секретном украинском военном подразделении" российской разведке, создание вербовочной сети и перерегистрацию украинского месторождения в Крыму на российскую фирму.