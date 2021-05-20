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20.05.2021 14:27
Рубрика: Общество

Стартовал просветительский марафон "Новое Знание"

Текст: Ксения Колесникова
Заменит ли искусственный интеллект человеческий разум? Биохакинг: "За" и "Против"? Что такое FakeNews и зачем нужна цифровая гигиена? Более 100 дискуссий, лекций, интервью, открытых уроков и мастер-классов, - все это и не только ждет участников марафона "Новое Знание". Всего за три дня можно узнать о самых перспективных научных разработках, бизнес-идеях, трендах в культуре, современных медиа: только реальные кейсы, которые работают "здесь и сейчас".

- Нужен доступ к современной информации. Знания о том, что происходит в технологиях. Знания истории и культуры страны. Знания об успешных людях. И эти знания должны быть доступны каждому человеку, - отметил первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко. - Лучшие специалисты в своих отраслях, занятые люди нашли время, чтобы прийти и поделиться своими знаниями, своим видением: Сергей Лавров, Дмитрий Песков, Герман Греф, Стив Возняк и другие. Это мировые имена и лучшие специалисты. Знания, опыт, пример передаются только от человека к человеку. Важно понять, почему он сделал так, а не иначе. Взять пример с того, на чьем опыте учиться.

Фото: mos.ru
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Просветительский марафон проходит в восьми городах России, от Владивостока до Калининграда, он охватит более 5 млн человек: в нем участвуют школьники, студенты, все, кто хочет узнать что-то новое. Организатор - российское общество "Знание", которое по поручению президента получило серьезную "перезагрузку". Сегодня это современная высокотехнологичная платформа.

- В СССР общество "Знание" было мощной организацией, обеспечивающей доступ к новым знаниям. Сразу после окончания войны в стране было чем заняться. Царила разруха. Но было принято решение, что ничего важнее знаний не существует. Великие и легендарные ученые, которые меняли мир, находили время, чтобы передавать знания новому поколению, считали, что от этого зависит успешность страны и то, как меняется мир, - отметил Сергей Кириенко. - И им действительно удалось изменить мир. Мир меняется стремительно и еще быстрее. Выигрывает тот, кто быстрее находит и осваивает новые знания. Сейчас ценность знаний только выросла. Знания гораздо важнее, чем деньги. Неизмеримо важнее.

Что в программе? Миллион интересных активностей. Открытый диалог с телеведущим Владимиром Познером, мастер-класс по новаторскому кино от режиссера Тимура Бекмамбетова. Еще один мастер-класс - от телеведущего Владимира Соловьева. Врач-психотерапевт Андрей Курпатов расскажет про цифровую гигиену, а известный ученый Татьяна Черниговская - про тренды в образовании.

Также зрителей ждет открытое интервью с известным пианистом Денисом Мацуевым, выступление пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова на тему "FakeNews vs Чистое знание", открытые уроки от министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова и главы Минобороны РФ Сергея Шойгу. О мегаполисах как об основе развития современной цивилизации расскажет мэр Москвы Сергей Собянин. А изобретатель, инженер-электронщик и программист, соучредитель компании Apple Computer Стив Возняк поучаствует в дискуссии "Заменит ли искусственный интеллект человеческий разум?" Кристаллограф-теоретик, минералог и химик, профессор Сколковского института науки и технологий Артем Оганов выступит на тему: "Возможности "невозможных" материалов".

И самое интересное, ожидается, что на марафоне выступит основатель и глава Tesla американский предприниматель Илон Маск.

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