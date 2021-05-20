У Lada Granta появилась версия с управлением через смартфон

Спустя несколько лет после анонса телематического комплекса Lada Connect стартуют продажи автомобилей, оснащённых им. Пионером стала бестселлер марки - Lada Granta.

С мая 2021 года Granta с Lada Connect доступна к покупке в Москве и Московской области, Санкт-Петербурге, Самарской области, Татарстане и в Пермском крае, позднее автомобили смогут заказать клиенты из других регионов страны. Цена - 12 000 рублей, включая три года обслуживания.

Lada Connect позволяет через приложение на смартфоне узнать о местоположении авто в данный момент, открывать и закрывать двери и багажник, управлять системой кондиционирования, запускать двигатель, проверять уровень топлива и заряда аккумулятора. Также система позволяет уведомлять владельца об эвакуации или ударе.

Оливье Морне, вице-президент по продажам и маркетингу Lada, также отметил ещё одну функцию Lada Connect: "Функционал Lada Connect также предоставляет возможность получения обратной связи от каждого её водителя.

Покупатели Granta c Lada Connect смогут поддерживать диалог с дилером через приложение - задавать вопросы, сообщать о неисправностях, записываться на ТО, получать полезную информацию об автомобиле. Такой информационный обмен позволит дистанционно осуществлять послепродажный мониторинг работы узлов и агрегатов автомобиля, предлагать водителям индивидуальные условия на ремонт и обслуживание".

На АвтоВАЗе подчеркнули, что при покупке "подключенной" Lada Granta клиенту предоставляется скидка на КАСКО: первый год она составляет 10%, в дальнейшем может вырасти до 30%. Это возможно благодаря тому, что Lada Connect "пишет" все показатели вождения (динамика разгона или торможения перед столкновением, скорость и положение автомобиля), что также будет полезно при оформлении ДТП: данные об аварии при заявлении об убытке автоматически поступают в страховую.